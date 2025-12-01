Корпоративне медичне страхування — ефективний інструмент для роботодавця

Більшість бізнесів під час криз інстинктивно зменшують витрати, і часто під скорочення потрапляють витрати, які на перший погляд прямо не пов’язані з основною діяльністю компанії. На жаль, намагання економити на всьому часто завдають компаніям більше шкоди, ніж користі, адже це може вдарити по кадрах, маркетингу, просуванню, а отже, репутації бренду.

Головний помічник HRD

Візьмемо, до прикладу, програми корпоративного ДМС та відповімо на запитання: що дає компанії наявність корпоративної програми ДМС у соцпакеті?

Найперше це додаткові можливості рекрутингу у ситуації дефіциту кадрів, який дедалі більше дошкуляє бізнесу. Медичне страхування співробітників завжди було ефективним інструментом залучення нового кваліфікованого персоналу, але в останні роки, в умовах зростального кадрового дефіциту, стало чи не найдієвішим інструментом.

Згідно з результатами опитування, проведеного страховою компанією UNIVERSALNA серед 250 підприємств різних сфер діяльності, регіонів та розмірів, 6 із 10 кандидатів під час розгляду пропозиції працевлаштування звертають особливу увагу на наявність медичного страхування у соцпакеті потенційного працедавця. На думку 75% респондентів, наявність медстрахування у соцпакеті надає значну перевагу під час наймання. Слід також зауважити, що чим більш конкурентний сегмент бізнесу в боротьбі за персонал, тим більшу перевагу відіграє саме наявність медичного страхування у працедавця.

Водночас якісне ДМС у соцпакеті є фактором утримання кадрів та інструментом заохочення окремих категорій працівників, якщо використовується диференціація пакетів.

Фахівці з управління персоналом називають кілька основних чинників утримання співробітників у компанії, а саме: здорове робоче середовище, визнання та похвалу, гнучкість компанії щодо кадрової політики, можливість для зростання й розвитку, здорові відносини з керівництвом і конкурентоспроможний соцпакет та компенсації. Якщо з першими п’ятьма факторами все більш-менш зрозуміло, то конкурентоспроможний соцпакет — це об’ємний і багатогранний фактор, який може містити низку складових і відіграє чи не найважливішу роль в утриманні персоналу. Грошова компенсація та соцпакет закривають основні фізіологічні та безпекові потреби людини. Якщо зарплата відповідає за забезпечення базових фізіологічних потреб людини — житло, їжу тощо, за пірамідою Маслоу, то медичне страхування закриває другий щабель потреб у піраміді — потреби у безпеці! Адже медичне страхування — це безпека життя та здоров’я, спокій у разі непередбачуваних проблем зі здоров’ям.

Медичне страхування у руках НRD стає ефективним інструментом формування додаткової мотивації. Багатогранність та варіативність програм ДМС дозволяє формувати різні страхові пакети з різною цінністю для персоналу та заохочувати співробітників кращими умовами медстрахування. Частина компаній ранжує програми страхування залежно від рівня та посади працівників, стимулюючи їх до кар’єрного зростання, хтось вирізняє наповнення умов страхування залежно від стажу роботи в компанії. Обидва варіанти широко використовуються й ефективно працюють вже багато років.

Медичне страхування також відіграє вагому роль у впорядкуванні роботи компанії з непрацездатністю працівників. Йдеться про своєчасне й повне забезпечення необхідним лікуванням та мінімізацію самолікування, що значно зменшує середні строки захворюваності та непрацездатності працівників. За статистикою, після впровадження на підприємствах медстрахування середні строки непрацездатності персоналу знижуються на 35%.

Крім цього, відбувається систематизація роботи з листками непрацездатності, забезпечується максимальна прозорість їхнього відкриття та мінімізація кількості фальшивих лікарняних. За потреби перевірити правомірність оформлення лікарняних працедавець може звірити лікарняні листки, надані працівниками, з інформацією від страхової компанії щодо звернень таких працівників по медичну допомогу.

Не варто забувати і про пряму економічну вигоду від профілактики в умовах епідемій, яка здатна збільшити кількість працездатного персоналу у піки захворюваності. Спалахи захворюваності на ГРВІ та грип майже щороку накривають Україну, а кожні 2-3 роки можуть перерости в епідемію. Дедалі більше працедавців приділяють особливу увагу профілактиці сезонних недуг, щоб мінімізувати "кадрові втрати" у періоди зростання захворюваності.

Найкращим інструментом стало саме медстрахування, адже страхові компанії з широкою мережею партнерських медзакладів та багаторічним досвідом організації профілактичних заходів забезпечують вакцинацію персоналу максимально оперативно, економно та ефективно. Опція "профілактика захворювань" стала в останні роки чи не найпопулярнішою серед багатьох клієнтів. Після реалізації профілактичних заходів захворюваність персоналу в пікові періоди знижується до 30-40%, що ще раз доводить ефективність таких заходів та медичного страхування загалом.

Ціна питання

Звісно, на противагу наведеним аргументам постає інший — ціна програми ДМС. Тож відповімо на питання, чи це насправді так дорого, як здається? Медстрахування довгий час вважалося дорогим задоволенням для працедавців. Але останнім часом картина змінилася. На фоні загального здорожчання життя медичне страхування вже не здається чимось надто затратним для підприємств. Для прикладу: мінімальна, але повноцінна програма страхування для колективу зі 100-150 осіб, яка охоплює швидку допомогу, стаціонарне лікування та амбулаторно-поліклінічну допомогу, обійдеться працедавцю у кілька сотень гривень на місяць на одного працівника. Така страховка закриє базові потреби у медпослугах у недорогих приватних клініках.

Ця програма є базою, яку можна посилити додатковими послугами або лікуванням у дорогих клініках. Така ж програма, але з обслуговуванням у дорогих приватних медзакладах, буде коштувати вже понад 1 тис. грн на місяць на одну людину. Наповнення програми страхування та її вартість формується подібно до конструктора, де кожен кубик — це окрема послуга, і можна адаптувати продукт до потреб свого персоналу та бюджету.

Додаткові можливості

Основним негативним трендом у медичному страхуванні у 2024-2025 роках є, на жаль, зростання кількості випадків онкологічних захворювань. Серед причин — стрес через війну та зміну способу життя, відсутність та нехтування ранньою діагностикою раку. Базові умови будь-якого договору медичного страхування передбачають тільки первинну діагностику та обмежений курс лікування злоякісних новоутворень, але повне лікування потребує багато часу та немалих коштів.

UNIVERSALNA — одна з небагатьох страхових компаній в Україні, яка запровадила продукт з діагностики та лікування критичних захворювань, зокрема раку, у провідних приватних клініках України та за кордоном. Особливість продукту в тому, що лікування не обмежується одним курсом, а оплачується протягом трьох років. Саме таке розширення базових умов страхування є найпопулярнішим серед більшості працедавців, адже, за пірамідою потреб Маслоу, якщо класичне медичне страхування забезпечує другий за важливістю щабель потреб (безпеку), то цей продукт дає захист найнеобхіднішої потреби — життя.