Регуляторные "грабли": как учесть европейский опыт в украинском страховании

В 2024 году вступят в силу нормы нового закона "О страховании", базирующегося на текущей версии Евродирективы Solvency II.

Однако в регуляторную рамку Директивы ЕС Solvency II, которая была принята как ответ на мировой кризис 2008-2009 годов, у европейских страховщиков есть много обоснованных замечаний относительно чрезмерных требований к капиталу и излишней зарегулированности.

Объединения страховщиков ЕС прямо заявляют, что текущие требования Solvency II предъявляют европейским страховщикам в глобально невыгодное конкурентное положение. Неудивительно, что несколько последних лет шел процесс пересмотра этой Директивы, который сейчас подходит к логическому завершению.

Иначе фактически мы вводим в действие завышенные законодательные требования, от которых ЕС сейчас хочет частично отказаться или упростить.

Что именно европейские страховщики хотят упростить в Евродирективе, и чем они это аргументируют?

Как заявили недавно Андреас Брандштеттер, президент и Микаэла Коллер, генеральный директор общеевропейской федерации страховщиков Insurance Europe, успех такой жизненно важной отрасли как страхование требует надлежащего и эффективного регулирования. Это абсолютно необходимо для того, чтобы страхователи в Европе доверяли страховым компаниям. Также они добавили, что когда речь идет о регулировании рынка, качество значительно важнее количества. Действующая регулировка всегда должна быть правильно и полностью введена – и ее эффективность затем оценена – прежде чем рассматривать любое дополнительное регулирование. Также следует избегать или устранить дублирующие требования в разных частях регуляторной базы.

Предложения по новым регуляторным инициативам всегда должны учитывать, преобладают ли плюсы повышения регуляторного давления для и так уже высоко регламентированной отрасли над затратами на их внедрение.

Ведь чрезмерное регулирование также может оказать негативное влияние на потребителей, поскольку это может повлиять на стоимость, доступность и привлекательность страховых продуктов.

За примерами не нужно далеко ходить: сейчас есть 339 оговорок (disclosures), с которыми должен быть ознакомлен клиент, который просто хочет купить страховой инвестиционный продукт. Вряд ли это хороший путь к привлечению большего количества розничных клиентов.

Все эти комментарии можно полностью приложить к реалиям украинского страхового рынка:

1. В Украине объемы законов и нормативно-правовых актов едва ли не самые большие в Европе. Часть того, что написано в НПА, просто дублирует текст законов, вместо того чтобы быть четкими практическими документами.

Понятно, что при таком объеме "продуцирования" нормативно-правовых актов не может быть никакого речи о принципе, который озвучили европейские коллеги, что действующее регулирование всегда изначально должно быть правильно введено, его эффективность оценена прежде чем рассматривать любое дополнительное регулирование.

2.Национальный банк Украины, как регулятор небанковского финансового рынка, часто не учитывает экономическую целесообразность принятия тех или иных нормативно-правовых актов. Также существуют замечания к качеству и оценке анализа регуляторного воздействия.

Попытки отстранить представителей профессиональных объединений от процесса разработки НПА, как это предусматривается законопроектом № 9422, тоже не будут способствовать трезвой оценке адекватности регуляторной нагрузки.

3. Европейские коллеги не без основания упомянули о "339 пунктах, с которыми должен ознакомиться потребитель". Вскоре и в Украине, чтобы начать продавать потребителю страховой продукт, его нужно будет ознакомить без преувеличения с десятками страниц текста, которые вызовут у большинства потенциальных страхователей негативную реакцию и нежелание покупать страховой продукт.

4. За последние три года прямо или косвенно из-за усиления регуляторного давления украинский рынок покинули 100 страховых компаний, а это более половины от всего количества. По показателю количества страховщиков на 100 тысяч населения Украина упала вдвое ниже среднеевропейского значения. Понятно, что чем меньше провайдеров услуг на рынке, тем выше цены. Поэтому чрезмерные регуляторные требования "больно бьют" в том числе и по потребителям страховых услуг и их карман.

Также Insurance Europe, выражая позицию европейских страховщиков, отмечает, что "способ, которым Solvency II в настоящее время измеряет капитал страховщиков, приводит к чрезмерным требованиям и преувеличенной волатильности в требованиях к платежеспособности, особенно для долгосрочных страховых продуктов и инвестиций". Это делает европейские страховые компании неконкурентоспособными на мировых рынках, потому что заставляет их иметь на 20-30% более высокий уровень капитализации, чем страховщиков других стран.

Как европейские страховщики реагируют на введение Solvency II и почему это важно для Украины?

Следует отметить, что некоторые известные европейские страховые группы уже меняют свою юрисдикцию на страны, где бездействуют требования Solvency II (например, сейчас это делает Aegon).

Также правительство Великобритании упразднило более сотни регуляторных требований Solvency II, целью чего было как раз уменьшение регуляторного давления на страховую отрасль страны, назвав это "дивидендами от Брекзита".

Надо понимать, и это тоже не раз отмечали в Insurance Europe, что страховщики – не банки. Рост капитализации банков ведет к способности роста ими кредитования, другими словами к расширению бизнеса. Рост капитализации страховщиков не влияет на привлечение новых объектов страхования – имущества, автомобилей, имеющихся у потребителей бизнесов, то есть не ведет к расширению страхового бизнеса.

Европейские страховые компании решают проблему повышения требований к капитализации из-за роста цен на страховые продукты. В большинстве восточноевропейских стран средний страховой платеж на душу населения составляет около 200-500 евро, а в Западной Европе – 1-4 тыс. евро, тогда как в Украине – всего 30 евро. Совершенно понятно, что в условиях войны и экономического кризиса повышение цен на страхование лишь ограничит доступ украинских граждан к этому инструменту финансовой защиты.

Если мы хотим приближать регуляторные практики к европейским, это означает не слепое и быстрое копирование конкретных шагов и особенно показателей, а понимание принципов, подходов и трендов.

Фото: ua.depositphotos.com