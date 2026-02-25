Страховой рынок: неутешительные объективные итоги

Страхуются ли украинцы во время войны, экономического кризиса и постоянных блекаутов? Что говорят об этом показатели страхового рынка.

В 2025 году украинский страховой рынок демонстрирует противоречивые тенденции. С одной стороны, сногсшибательный рост премий, прежде всего благодаря новому закону "Об ОСАГО", а также автострахованию, медицинскому и туристическому страхованию. С другой – резкое падение количества заключенных договоров и удорожание полисов свидетельствуют о снижении доступности страхования для населения и бизнеса, истощенных долгой войной.

Пока нет данных за весь 2025 год по всем классам страхования (кроме показателей страхования гражданской ответственности автовладельцев), но данные за 9 месяцев дают достаточно четкое представление об общей картине прошлого года.

Если в общем страховании доля платежей между украинскими и иностранными компаниями распределилась почти поровну, то в страховании жизни более 80% платежей пришлись на иностранные компании. В страховании жизни работают всего 10 страховых компаний, а индекс Херфиндаля-Хиршмана давно превысил показатель монополизации на этом сегменте рынка.

Общий объем собранных страховщиками премий за 9 месяцев 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го с учетом инфляции и без учета скачка платежей по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО).

В то же время количество заключенных договоров страхования сократилось на 24,8% – до 18,6 млн. договоров. Это, к сожалению, не временное падение, а длительный тренд: по официальным данным за 9 месяцев 2025 было заключено почти вдвое меньше договоров, чем за аналогичный период 2023-го.

Самые яркие изменения – в сегменте ОСАГО

Вступившие в силу 1 января 2025 года изменения в законодательстве по ОСАГО, по сути создавшие новый продукт "автогражданки" с полной компенсацией затрат на ремонт, существенно изменили структуру рынка. Платежи по ОСАГО выросли более чем вдвое (с 11,0 до 23,6 млрд грн) и по итогам года, по оценкам нашей ассоциации, составят треть всех платежей рынка. Чем больше доля платежей по обязательному страхованию в общем объеме рынка, тем менее развитым считается рынок страны.

При этом количество заключенных договоров ОСАГО за 2025 год уменьшилось на 7,7%, или на 623 тыс. договоров. Это произошло даже с учетом дополнительного включения в страхование участников боевых действий, ранее не заключавших договоры ОСАГО. Номинальные поступления из ОСАГО растут благодаря тарифным факторам, но не расширению клиентской базы.

Рост стоимости страховых услуг

Расходы на "средний" договор страхования КАСКО, медицины или имущества обходятся страхователям в 2,3-2,9 раза дороже года назад. Инфляционное и девальвационное давление, удорожание медицинских услуг и затрат на ремонт СТО с одной стороны и сокращение конкуренции с другой приводят к тому, что страховые компании увеличивают цены на свои продукты. По данным ассоциации, только 4,6% физических лиц, заключивших договоры ОСАГО, заключили также договоры КАСКО. Доступность услуги страхования падает, удорожание делает страхование недоступным для большинства граждан.

Доля страхования в ВВП за последние пять лет снижалась и остается значительно меньше 1%. Согласно обновленной Стратегии НБУ "Финансовая крепость Украины" в 2025 году этот показатель должен быть более 1% ВВП. Но даже рост платежей по ОСАГО не даст доле страхования в ВВП в текущем году подняться выше 0,8%. В последнее время у Украины самый низкий показатель проникновения страхования в ВВП среди всех стран Восточной, Центральной и Южной Европы. Только Албания имеет показатель на уровне 1%, в остальных странах этого региона – от 1,3% до 4%.

Динамика по классам страхования

Моторные классы страхования занимают 61,5% рынка, страхование жизни – 8,1% валовых премий, что также существенно отличается от Европы, где страхование жизни занимает от 30% до 55%.

В Украине крайне неблагоприятная политика налогообложения для предприятий по договорам страхования жизни и медицинского страхования сотрудников, которая годами не дает развивать эти важные социальные направления страхования, которые к тому же уменьшают нагрузку на госбюджет.

Негативную динамику в заключении договоров страхования показали за 9 месяцев 2025 почти все классы: накопительное страхование жизни сократилось на 10,5%, КАСКО – на 47,6%, медицинское страхование – на 52%.

Едва ли не единственное направление, растущее по количеству клиентов – туристическое страхование: количество заключенных договоров возросло в 1,8 раза, до 2,2 млн штук.

Все это последствия принудительного сокращения количества страховых компаний почти вдвое – со 111 до 57 компаний за последние два года, нежелание НБУ увеличить переходный период во время войны, смягчить нормативы, как это предусмотрено регуляторами Директивой ЕС.

Несмотря на все трудности, страховщики добросовестно выполняют свои обязательства. Количество урегулированных страховых событий за 9 месяцев 2024 года составило 3,2 млн случаев, а за аналогичный период 2025-го – 3,3 млн случаев, по которым выплачено 18,8 млрд грн. Основное влияние на количество страховых случаев оказало медицинское страхование: за 9 месяцев 2025 года – 2,9 млн выплат.

Можем отметить также незначительное уменьшение количества выплат по "Зеленой карте" и КАСКО и их рост по ОСАГО и страхованию жизни. Следствием увеличения страховых сумм по ОСАГО стало снижение заинтересованности автовладельцев в заключении «простых» договоров КАСКО (так называемые миниполисы КАСКО) – количество упало почти вдвое: с 639,2 тыс. договоров по итогам 9 месяцев 2024-го до 335,2 тыс. в соответствующий период 2025-го.

В первую очередь, на увеличение выплат влияют высокий уровень инфляции, поднятие цен станциями техобслуживания автомобилей, которое не в последнюю очередь связано с уменьшением количества персонала СТО из-за мобилизации, а также девальвации гривны. Почти все запчасти, материалы для ремонта авто, достаточно большой список лекарств на мировых рынках за валюту, соответственно, девальвация национальной валюты влияет на показатели объема выплат.

В настоящее время рынок находится в сложном переходном периоде. Особенно опасно снижение доли страхования жизни, требующей законодательных изменений, без которых ни пенсионную, ни медицинскую реформы не внедрить, а доминирование моторных классов и одновременное сокращение количества полисов ОСАГО подчеркивают необходимость стратегического переориентирования на добровольные продукты и повышение качества клиентских предложений.