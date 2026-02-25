Страховий ринок: невтішні об'єктивні підсумки

Чи страхуються українці під час війни, економічної кризи та постійних блекаутів? Що говорять про це показники страхового ринку.

2025 року український страховий ринок демонструє суперечливі тенденції. З одного боку, карколомне зростання премій, насамперед завдяки новому закону "Про ОСЦПВ", а також автострахуванню, медичному та туристичному страхуванню. З іншого – різке падіння кількості укладених договорів і подорожчання полісів свідчать про зниження доступності страхування для населення та бізнесу, виснажених довгою війною.

Поки що немає даних за весь 2025 рік за всіма класами страхування (крім показників страхування цивільної відповідальності автовласників), але дані за 9 місяців дають досить чітке уявлення про загальну картину минулого року.

Якщо у загальному страхуванні частка платежів між українськими та іноземними компаніями розподілилася майже порівну, то у страхуванні життя більш ніж 80% платежів припали на іноземні компанії. У страхуванні життя працюють лише 10 страхових компаній, а індекс Херфіндаля-Хіршмана давно перевищив показник монополізації на цьому сегменті ринку.

Загальний обсяг зібраних страховиками премій за 9 місяців 2025 року зріс на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2024-го з урахуванням інфляції та без врахування стрибка платежів з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ).

Водночас кількість укладених договорів страхування скоротилася на 24,8% – до 18,6 млн договорів. Це, на жаль, не тимчасове падіння, а довготривалий тренд: за офіційними даними за 9 місяців 2025 року було укладено майже вдвічі менше договорів, ніж за аналогічний період 2023-го.

Найяскравіші зміни – у сегменті ОСЦПВ

Зміни у законодавстві щодо ОСЦПВ, що набрали чинності 1 січня 2025 року, які по суті створили новий продукт "автоцивілки" з повною компенсацією витрат на ремонт, суттєво змінили структуру ринку. Платежі за ОСЦПВ зросли більш ніж удвічі (з 11,0 до 23,6 млрд грн) та за підсумками року, за оцінками нашої асоціації, становитимуть третину всіх платежів ринку. Що більша частка платежів з обов’язкового страхування у загальному обсязі ринку, то менш розвиненим вважається ринок країни.

При цьому кількість укладених договорів ОСЦПВ за 2025 рік зменшилася на 7,7%, або на 623 тис. договорів. Це відбулося навіть з урахуванням додаткового включення до страхування учасників бойових дій, які раніше не укладали договори ОСЦПВ. Номінальні надходження з ОСЦПВ зростають завдяки тарифним факторам, але не розширенню клієнтської бази.

Зростання вартості страхових послуг

Витрати на "середній" договір страхування КАСКО, медицини чи майна обходиться страхувальникам у 2,3–2,9 раза дорожче, ніж рік тому. Інфляційний та девальваційний тиск, здорожчання медичних послуг та витрат на ремонт СТО з одного боку та зменшення конкуренції з іншого призводять до того, що страхові компанії збільшують ціни на свої продукти. За даними асоціації, лише 4,6% фізичних осіб, що уклали договори ОСЦПВ, уклали також договори КАСКО. Доступність послуги страхування падає, здорожчання робить страхування недоступним для більшості громадян.

Частка страхування у ВВП протягом останніх п’яти років знижувалася і залишається значно меншою за 1%. Згідно з оновленою Стратегією НБУ "Фінансова фортеця України" у 2025 році цей показник мав бути понад 1% ВВП. Але навіть зростання платежів з ОСЦПВ не дасть частці страхування у ВВП поточного року піднятися вище 0,8%. Останнім часом Україна має найнижчий показник проникнення страхування у ВВП серед усіх країн Східної, Центральної та Південної Європи. Лише Албанія має показник на рівні 1%, у решти країн цього регіону – від 1,3% до 4%.

Динаміка за класами страхування

Моторні класи страхування займають 61,5% ринку, страхування життя – 8,1% від валових премій, що також суттєво відрізняється від Європи, де страхування життя займає від 30% до 55%.

В Україні вкрай несприятлива політика оподаткування для підприємств за договорами страхування життя та медичного страхування співробітників, що роками не дає розвивати ці важливі соціальні напрями страхування, які до того ж зменшують навантаження на держбюджет.

Негативну динаміку в укладенні договорів страхування показали за 9 місяців 2025 року майже всі класи: накопичувальне страхування життя скоротилося на 10,5%, КАСКО – на 47,6%, медичне страхування – на 52%.

Чи не єдиний напрям, що зростає за кількістю клієнтів, – туристичне страхування: кількість укладених договорів зросла в 1,8 раза, до 2,2 млн штук.

Усе це наслідки примусового скорочення кількості страхових компаній майже вдвічі – зі 111 до 57 компаній за останні два роки, небажання НБУ збільшити перехідний період під час війни, пом’якшити нормативи, як це передбачено для регуляторів Директивою ЄС.

Попри всі труднощі, страховики сумлінно виконують свої зобов’язання. Кількість врегульованих страхових подій за 9 місяців 2024 становила 3,2 млн випадків, а за аналогічний період 2025-го – 3,3 млн випадків, за якими виплачено 18,8 млрд грн. Основний вплив на кількість страхових випадків дало медичне страхування: за 9 місяців 2025 року – 2,9 млн виплат.

Можемо відзначити також незначне зменшення кількості виплат за "Зеленою карткою" та КАСКО і їхнє зростання з ОСЦПВ та страхування життя. Наслідком збільшення страхових сум із ОСЦПВ стало зниження зацікавленості автовласників в укладанні «простих» договорів КАСКО (так звані мініполіси КАСКО) – кількість упала майже вдвічі: з 639,2 тис. договорів за підсумками 9 місяців 2024-го до 335,2 тис. у відповідний період 2025-го.

Насамперед на збільшення виплат впливають високий рівень інфляції, підняття цін станціями техобслуговування автомобілів, яке не в останню чергу пов’язано із зменшенням кількості персоналу СТО через мобілізацію, а також девальвація гривні. Майже всі запчастини, матеріали для ремонту авто, досить великий перелік ліків на світових ринках за валюту, відповідно, девальвація національної валюти впливає на показники обсягу виплат.

Нині ринок перебуває у складному перехідному періоді. Особливо небезпечним є зниження частки страхування життя, що потребує законодавчих змін, без яких ані пенсійну, ані медичну реформи не впровадити, а домінування моторних класів і одночасне скорочення кількості полісів ОСЦПВ підкреслюють необхідність стратегічного переорієнтування на добровільні продукти та підвищення якості клієнтських пропозицій.