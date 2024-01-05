Страховщики фиксируют рост спроса на страхование жилья

Страховщики сообщили об увеличении спроса на страхование недвижимости. За последние несколько месяцев продажи страховых полисов выросли в 2,5 раза, а количество соответствующих запросов – в 3-4 раза.

Основная причина увеличения спроса на страхование жилья – попытка украинцев оградить свое имущество от обстрелов, – отмечают в страховой компании «ИНГО».

«Если у большинства страховых компаний всего мира военные риски находятся в перечне исключений и форс-мажоров, то мы покрываем такие риски и выплачиваем возмещение пострадавшим от воздушных атак», – рассказал директор по розничному бизнесу «ИНГО» Николай Матика. – «Еще в прошлом году мы создали специальный электронный страховой полис, который, к сожалению, становится все более популярен из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Приобрести его можно онлайн за несколько минут».

Он отметил, что для застрахованных компания возмещает ущерб, который произошел не только из-за попадания ракет или дронов или другого летального оружия, но и из-за падения их обломков или предметов. Также полис покрывает и стандартные риски, такие как пожары, потоп, стихийные бедствия, взрыв газа, кражи или другие противоправные действия.

«До начала полномасштабной войны наибольшей опасностью для квартир было залитие, по которому мы проводили 90% всех страховых выплат. Однако сегодня больше всего запросов мы получаем именно в защиту от войны», – подчеркнул Николай Матика.

По словам эксперта, страховую выплату по полису страхования жилья можно получить в случае повреждения как самой недвижимости, так и мебели, техники, отделки, коммуникаций и т.д. Рассчитывают убытки в соответствии с реальной стоимостью имущества без учета износа. Если повреждения незначительны, процесс урегулирования будет производиться по упрощенной системе. Это означает, что для получения выплаты необходимо предоставить только минимальный пакет документов.

В компании отмечают, что давно отработали все процессы и выплаты производят максимально оперативно. Осмотр повреждений специалисты проводят в течение 1-2 дней, что позволяет почти сразу начать уборку и восстановление жилья. Калькуляцию стоимости ремонта производят в течение 2-3-х дней. А уже непосредственно сама страховая выплата производится в срок до 10 дней.

Застраховать можно квартиры и частные дома (как собственные, так и арендованные) на срок от 1 месяца до 1 года. Для оформления полиса не требуется документ на право собственности. Он может понадобиться только для получения возмещения при наступлении страхового случая. Проходить предварительный осмотр жилья также не нужно, а сам процесс выпуска страхового полиса проходит онлайн и занимает считанные минуты. В договоре страхования есть определенные ограничения. К примеру, не принимают на страхование недвижимость, находящуюся в областях, приближенных к линии столкновения.

Стоимость страховки зависит от страхового покрытия, то есть максимальной суммы, на которую будет защищено имущество. Самый простой его вариант дает возможность получить возмещение ущерба на сумму 250 000 грн, а стоит такая страховка примерно как Автогражданка (от 2 235 грн в год).

Ранее страховая компания сообщала о новых страховых полисах для автомобилей, позволяющих получать возмещение за повреждения в результате обстрелов.