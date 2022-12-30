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На кортах LEOLAND при поддержке ФТУ состоялся Чемпионат Украины по теннису
С 12 по 25 декабря во Львове прошел чемпионат Украины по теннису. Турнир прошел по инициативе Федерации тенниса Украины (ФТУ), генеральными партнерами стали корпорация недвижимости «Риэл», минеральная вода «Трускавецкая» и компания «Львовские Круасаны». Все игры турнира были проведены на кортах комплекса LEOLAND. Соревнования проходили в двух возрастных категориях: среди детей до 14 лет и среди взрослых.
"Поддержка спорта в любое время является важной составляющей внутренней политики каждой цивилизованной страны. Сегодня украинские спортсмены защищают цвета нашего государства на мировых аренах. Они достойны послов Украины, ведь они повышают осведомленность о нашей стране и о том, каким вызовам нам приходится противостоять . Этот чемпионат открыл нам новые имена в национальном теннисе, продемонстрировал потенциал, который мы должны поддерживать и развивать, чтобы именно украинские теннисисты как можно чаще поднимались на пьедесталы важных мировых турниров", - сказал член президиума Федерации тенниса Украины Ростислав Мельник .
В рамках чемпионата был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией тенниса и комплексом LEOLAND. Целью меморандума является объединение усилий по поддержанию и развитию тенниса в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Комплекс LEOLAND, открытый в сентябре этого года, насчитывает 6 современных крытых кортов для тренировок общей площадью более 3000 м², сертифицированных в категории «Премиум».
– Реализация проекта LEOLAND совпала с бурными для нашей страны временами. Вероятно, более простым решением было дождаться победы. Но мы решили не ждать, а продолжили работать, предоставлять рабочие места и создавать для львовян ячейку мира, чтобы они имели возможность хоть на время отвлечься и заняться спортом. Для нас развитие тенниса как во Львове, так и в Украине является продолжением нашего решения работать при любых условиях. Сейчас мы можем предоставлять наши корты и всю инфраструктуру комплекса для поддержки ФТУ, потому что верим, что спорт является лучшим средством не только тренировки тела, но и воспитания духа, духа победителей, - отметил Александр Свищев, инвестор проекта LEOLAND.
Победители в возрастной категории U14:
Девушки, одиночный разряд:
Победитель: Полина Кузнецова (г.Львов) Финалистка: Дарья Глибчук (г.Тячев)
Юноши, одиночный разряд:
Победитель: Дмитрий Втерковский (г.Ивано-Франковск)
Финалист: Тимур Чуканов (г.Харьков)
Главный судья: Денис Стефоненко
Победители среди взрослых:
Женщины, парный разряд:
Победители: Алиса Барановская (Киев) и Карина Дунда (Кривой Рог)
Финалисты: Полина Кузнецова (г.Львов) и Дарья Глебчук (г.Тячев)
Мужчины, парный разряд:
Победители: Павел Кулабухов (г.Львов) и Василий Егоров (г. Ужгород, Святопетровское)
Финалисты: Святослав Ильницкий (Львов) и Андриан Дрогомирецкий (Львов)
Парный смешанный разряд:
Победители: Дарья Медведева (г. Львов) и Данило Шевчук (г.Львов)
Финалисты: Яна Микитин (г.Трускавец) и Павел Кулабухов (г.Львов)
Главный судья: Денис Стефоненко
Женщины, личный разряд:
Победитель: Алиса Барановская (г.Киев)
Финалистка: Анастасия Запаринюк (Львов)
Мужчины, личный разряд:
Победитель: Роман Бойчук (г. Львов)
Финалист: Александр Вариченко (г.Одесса)
Главный судья: Денис Стефоненко