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На кортах LEOLAND при поддержке ФТУ состоялся Чемпионат Украины по теннису

На кортах LEOLAND при поддержке ФТУ состоялся Чемпионат Украины по теннису
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С 12 по 25 декабря во Львове прошел чемпионат Украины по теннису. Турнир прошел по инициативе Федерации тенниса Украины (ФТУ), генеральными партнерами стали корпорация недвижимости «Риэл», минеральная вода «Трускавецкая» и компания «Львовские Круасаны». Все игры турнира были проведены на кортах комплекса LEOLAND. Соревнования проходили в двух возрастных категориях: среди детей до 14 лет и среди взрослых.

"Поддержка спорта в любое время является важной составляющей внутренней политики каждой цивилизованной страны. Сегодня украинские спортсмены защищают цвета нашего государства на мировых аренах. Они достойны послов Украины, ведь они повышают осведомленность о нашей стране и о том, каким вызовам нам приходится противостоять . Этот чемпионат открыл нам новые имена в национальном теннисе, продемонстрировал потенциал, который мы должны поддерживать и развивать, чтобы именно украинские теннисисты как можно чаще поднимались на пьедесталы важных мировых турниров", - сказал член президиума Федерации тенниса Украины Ростислав Мельник .

В рамках чемпионата был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерацией тенниса и комплексом LEOLAND. Целью меморандума является объединение усилий по поддержанию и развитию тенниса в Украине.

Комплекс LEOLAND, открытый в сентябре этого года, насчитывает 6 современных крытых кортов для тренировок общей площадью более 3000 м², сертифицированных в категории «Премиум».

– Реализация проекта LEOLAND совпала с бурными для нашей страны временами. Вероятно, более простым решением было дождаться победы. Но мы решили не ждать, а продолжили работать, предоставлять рабочие места и создавать для львовян ячейку мира, чтобы они имели возможность хоть на время отвлечься и заняться спортом. Для нас развитие тенниса как во Львове, так и в Украине является продолжением нашего решения работать при любых условиях. Сейчас мы можем предоставлять наши корты и всю инфраструктуру комплекса для поддержки ФТУ, потому что верим, что спорт является лучшим средством не только тренировки тела, но и воспитания духа, духа победителей, - отметил Александр Свищев, инвестор проекта LEOLAND.

Победители в возрастной категории U14:

Девушки, одиночный разряд:

Победитель: Полина Кузнецова (г.Львов) Финалистка: Дарья Глибчук (г.Тячев)

Фото 2 — На кортах LEOLAND при поддержке ФТУ состоялся Чемпионат Украины по теннису
Категория U14 - nepeмогатель Полина Кузнецова (г.Львов)

Юноши, одиночный разряд:

Победитель: Дмитрий Втерковский (г.Ивано-Франковск)

Финалист: Тимур Чуканов (г.Харьков)

Главный судья: Денис Стефоненко

Победители среди взрослых:

Женщины, парный разряд:

Победители: Алиса Барановская (Киев) и Карина Дунда (Кривой Рог)

Финалисты: Полина Кузнецова (г.Львов) и Дарья Глебчук (г.Тячев)

Мужчины, парный разряд:

Победители: Павел Кулабухов (г.Львов) и Василий Егоров (г. Ужгород, Святопетровское)

Финалисты: Святослав Ильницкий (Львов) и Андриан Дрогомирецкий (Львов)

Парный смешанный разряд:

Победители: Дарья Медведева (г. Львов) и Данило Шевчук (г.Львов)

Финалисты: Яна Микитин (г.Трускавец) и Павел Кулабухов (г.Львов)

Главный судья: Денис Стефоненко

Женщины, личный разряд:

Победитель: Алиса Барановская (г.Киев)

Финалистка: Анастасия Запаринюк (Львов)

Мужчины, личный разряд:

Победитель: Роман Бойчук (г. Львов)

Фото 3 — На кортах LEOLAND при поддержке ФТУ состоялся Чемпионат Украины по теннису
Роман Бойчук со своей тренером Верой Яремкевич

Финалист: Александр Вариченко (г.Одесса)

Главный судья: Денис Стефоненко