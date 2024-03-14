Тайна «тремпеля»: анимационное путешествие в Харьков открывает проект «Книга-путешествие» о несокрушимых городах Украины

В Украине стартует проект «Книга-путешествие. Города» — уникальная патриотическая серия рассказов об украинских городах. Открыл проект мультфильм о Харькове, где голосом Олега Михайлюты зрителям рассказали о самых интересных малоизвестных фактах из истории города.

«Книга-путешествие. Города» на сегодняшний день — единственный проект, который реализуется одновременно в двух форматах: мультфильмы, опубликованные на официальном YouTube-канале сообщества « Книга-путешествие. Украина », и книги, которые увидят свет в этом месяце. «Издательство Старого Льва», которое занимается печатной частью проекта, издаст книги о прифронтовых городах — Харькове, Чернигове, Сумах, Запорожье, Николаеве и Киеве. Авторами текстов стали известные украинцы, в частности, Ирэна Карпа и Сергей Жадан.

« Украинцы все больше интересуются своими корнями и историей отечества. Катализатором этого интереса в известной степени послужило полномасштабное вторжение. В «Книга-путешествие. Города» мы хотим показать палитру уникальности и особенности каждого города, ведь все они продемонстрировали невероятную устойчивость и патриотизм », – отметила основательница креативного агентства Green Penguin Ирина Тараненко.

Книги и мультфильмы легко и увлекательно расскажут об аутентичности и исключительности несокрушимых украинских городов, а уникальные факты заинтересуют как детей, так и взрослых. Первый анимационный эпизод посвящен героическому Харькову, который не только выдержал самые сложные месяцы вторжения, но почти два года находится под постоянными обстрелами оккупантов. Среди прочего, зрители узнают, откуда происходит название города, благодаря которому Харьков стал «городом студентов» и почему его называют «мегаполисом контрастов».

Премьера следующих пяти анимационных фильмов проекта, посвященных Николаеву, Запорожью, Сумам, Чернигову и Киеву, пройдет в течение марта и апреля. В каждом из городов запланированы также офлайн-презентации печатных изданий «Книга-путешествие. Города».

«Война России показала, что дух Украины несокрушимый, а его уникальное культурное наследие выстоит, несмотря ни на что. USAID гордо поддерживает проект «Книга-путешествие. Города» , ведь это новый способ рассказать о чрезвычайных городах Украины: чрезвычайные не только из-за их устойчивости, но и благодаря их уникальной культуре и истории», – Джим Хоуп, директор миссии USAID в Украине.

Проект «Книга-путешествие. Города» создан при поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID «Укрепление общественного доверия» (UCBI). Среди друзей и партнеров проекта – Укрзализныця, 1+1 media, Киевстар ТВ, журнал VIVA и известные украинцы, поддерживающие свои родные города. Присоединиться к сообществу поклонников можно подписавшись на страницы проекта в социальных сетях:

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