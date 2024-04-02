4 характерные особенности Смарт-часов для мужчин

В большинстве случаев производители смарт-часов позиционируют свои разработки как унисекс, и даже стараются делать их дизайн нейтральным. Такая борьба со стереотипами тепло воспринимается пользователями. И все же некоторые визуальные и технические фишки выдают модели, ориентированные преимущественно на мужскую аудиторию.

Габариты

У женщин запястье уже и меньше в обхвате, чем у мужчин. Отсюда вывод: мужские Смарт-часы должны быть крупнее. Миниатюрный экранчик и тонкий ремешок на массивном запястье смотрится странно и чужеродно. Другое дело — широкий циферблат в выдающемся корпусе с добротным ремешком.

Форм-фактор при этом не имеет значение. На рынке доступны модели на любой вкус:

Круглые — как обычные механические часы; прямоугольные с большой диагональю и узкими рамками — для оптимизации экранного пространства; оригинальные квадратные с четким и насыщенным дисплеем.

Расцветки

Разумеется, речь не о том, что розовое для девочек, а голубое — для мальчиков. Логика базируется на предпочтениях в одежде.

На мужчин, в чьем гардеробе преобладают темные, сдержанные оттенки, ориентированы Smart Watch в черных, серых, серебристых и коричневых корпусах. Высоким спросом также пользуются устройства, облаченные в натуральный титан или неокрашенную нержавейку.

Парням, которые в центре внимания и одеваются в яркое, нравятся аксессуары голубого, зеленого, красного, бирюзового и даже лавандового цвета.

Прочность

Нельзя однозначно утверждать, что девушки обращаются с техникой бережнее, чем мужчины. Все зависит не от пола, а от конкретного человека и режима эксплуатации. Поскольку среди мужчин больше любителей экстремального отдыха, а в списке увлечений у многих ремонт автомобиля, наручные часы подвергаются различным испытаниям. Стоически выдержать все это и сохранить работоспособность могут только очень прочные и хорошо защищенные устройства.

В списке характерных фишек мужских часов:

Ударопрочность, стойкость к деформированию; герметичность и влагозащита; широкий диапазон рабочих температур.

Функционал

Часам для мужчин не нужны функции отслеживания менструального цикла и ретроспективной оценки овуляции. Акцент — на опциях, которые полезны во время езды в автомобиле, тренировок в спортзале, длительных пеших прогулок, поездок за город.

Компас, навигатор, секундомер, оксиметр, ЭКГ, фитнес, пульсометр, обнаружение аварий, акселерометр и тонометр — датчики и приложения, используемые мужчинами чаще всего.

Стоимость мужских и женских умных часов — на одном уровне. Она формируется на базе технических характеристик и возможностей, а не по гендерному признаку.