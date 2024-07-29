Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Є сенс допомагати Є сенс допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Новости компаний
Дата публикации

5 критериев выбора наручных Смарт-часов

5 критериев выбора наручных Смарт-часов

Мини-компьютер на запястье — это умные Смарт-часы. У них много общего со смартфонами: интуитивно понятный интерфейс и тактильный экран. Есть встроенная батарея, которая обеспечивает автономную работу. Массивные защищенные модели держатся на одном заряде дольше, чем компактные имиджевые. Также разница заключается в материалах изготовления. Часы на повседневку из алюминия, нержавейки, пластика. Устройства для экстремалов — из титана и других металлов, устойчивых к повреждениям. 

От производителя зависит совместимость с операционками. А также надежность, долговечность, продолжительность официальной программной поддержки.

  1. На Apple Watch долго выходят обновления, благодаря чему регулярно добавляются полезные функции.
  2. Galaxy Watch с отменной оптимизацией и скоростью работы.
  3. Blackview выпускает стабильные износостойкие решения с привлекательным ценником.
  4. Разработки 2E доказывают, что невысокая стоимость — не признак плохого качества.

Форма-корпуса

У каждой формы — свои достоинства:

  1. Круглые Смарт-часы по дизайну ближе к классическим механическим. Здорово дополняют деловые образы.
  2. Прямоугольные модели эргономичнее. Хорошо прилегают к запястью, благодаря чему датчики работают корректно.
  3. Квадратные — модные и футуристичные. 

Датчики здоровья

Смарт-вотчи не заменяют медицинские диагностические приборы. Они уступают им в точности и эффективности. В то же время, не исключается возможность использования для мониторинга здоровья. Встроенные датчики собирают данные для самодиагностики некоторых заболеваний.

Самые полезные сенсоры умных часов — это:

  • Пульсометр и оксиметр,
  • датчик ЭКГ и биоимпедансные анализаторы,
  • термодатчик и тонометр,
  • система мониторинга качества сна.

Мобильная связь

Модели без встроенного сотового модуля все равно поддерживают связь при синхронизации со смартфоном. В то же время часы с сим-картой (физической или цифровой) самостоятельны, не нуждаются в сопряжении с мобильником. Симка удорожает аксессуар, зато расширяет возможности коммуникации. 

Особенности дисплея

Регулируемая яркость, срабатывание без задержек, реалистичная цветопередача — основные требования. В числе дополнительных фишек:

  • Всегда активный экран. Не нужно поднимать руку или тапать по сенсору для «пробуждения».
  • Поддержка жестового управления. Реакция на стандартные комбинации движений.
  • Ударопрочность. Усиленное фронтальное стекло.

Цвет корпуса должен соответствовать одежде пользователя. Если в нем преобладают темные вещи, наручные часы Смарт предпочтительные черные, темно-серые, хаки. Яркие модели для тех, кто любит выделяться и часто меняет образ. 