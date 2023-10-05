Что лучше купить для игр: компьютер или ноутбук?

Обустроить дома игровую зону с компьютером или приобрести компактный лэптоп, с которым играть можно всегда и всюду? С этим вопросом сталкиваются геймеры повсеместно. Выбор сложный, ведь на одной чаше весов — компактность и мобильность, а на второй — стабильность и долговечность. Чтобы понять, что перевешивает, стоит сравнить игровые компьютеры разных типов по 5 параметрам.

Цена

Компьютеры обходятся дешевле, а диапазон цен на них шире. Стартуют сборки от 13-14 тысяч гривен. Ноутбуки за такие деньги доступны разве что базовые — под интернет-серфинг и работу с текстовыми документами. Ни о каких играх, кроме пасьянса и «Сапера», речи не идет.

Выгоднее всего — собирать комп самостоятельно с нуля. С ноутбуком такой «лайфхак» не пройдет, в продаже только полностью готовые к эксплуатации решения. В их стоимость изначально заложены затраты производителя на подбор комплектующих и сборку.

Экран

Портативные компьютеры для геймеров оснащают дисплеями с такими техническими характеристиками:

диагональ от 13 до 18 дюймов;

разрешение до 4К (у некоторых продвинутых широкоформатных моделей — WQUXGA);

частота обновления до 360 Гц;

покрытие — антибликовое, матовое или глянцевое.

К системнику можно подобрать абсолютно любой монитор — большой или компактный, со встроенными динамиками или с веб-камерой, с игровыми технологиями или нестандартным соотношением сторон.

Возможности модернизации

Возможности модернизации ноутбука, даже самого продвинутого, ограниченные. Пользователь может увеличить объем оперативной памяти, заменить накопитель на более быстрый и надежный, в редких случаях — доработать графическую составляющую. Так что, в случае устаревания центрального процессора, лэптоп тоже изживает себя.

ПК легче поддается модернизации. Его можно апгрейдить по мере выхода новых запчастей. Замене подлежат все жизненно важные узлы: от блока питания и жесткого диска до видеоадаптера и звуковой карты.

Автономная работа

Недостаток настольного компа кроется в зависимости от электросети. В случае перебоев с питанием девайс прекращает работу в аварийном режиме. Нередко это приводит к потере ценных данных.

Ноутбуки поддерживают стационарный режим (от сети) и автономный (от встроенной батареи). На сколько часов хватает полного заряда — зависит от многих факторов. В их числе:

Тип нагрузки. Игры, фоторедакторы, видеоролики в высоком разрешении сажают батарею быстрее, офисные программы, утилиты — медленнее. Схема управления питанием. Экономная способствует повышению автономности. Оптимизированная удерживает баланс между продуктивностью и скоростью разрядки. Производительная нагружает батарею по максимуму. Энергоемкость. Чем выше показатель, тем дольше ноут держится без подзарядки.

Портативность

ПК стационарного типа «привязан» к рабочему месту. Его нельзя взять с собой в путешествие или командировку. Точнее, в теории это сделать реально, но крайне неудобно.

Даже для перестановки с одного уголка дома в другой необходимо сначала отсоединить всю периферию, отключить системник от розетки, и только после — переносить.

Лэптоп весит пару-тройку килограммов и может целыми днями «кочевать» по квартире. Его можно взять в кровать или отнести на кухню, чтобы не отвлекаться от игры за обедом.

Вердикт

Компьютер предоставляет большую продуктивность за те же деньги. Полноформатное «железо» справляется со своими задачами гораздо лучше мобильного. Выбор аксессуаров и периферийного оборудования, заточенного под потребности геймеров, практически безграничный. Всегда есть перспектива разгона и кастомизации.

Ноут лучше адаптируется под потребности пользователя с активным образом жизни и позволяет проходить любимые игры даже в транспорте или в гостях. Это отличный вариант для командного гейминга. К нему не нужно покупать дорогостоящую периферию: достаточно хорошей мышки, а в некоторых играх — штатного тачпада.