Что такое глаукома глаза и какие методы лечения доступны в клиниках Украины

Глаукома — хроническое глазное заболевание, обусловленное нарушением оттока внутриглазной жидкости, ведущее к повышению внутриглазного давления. Несвоевременное лечение патологии может привести к повреждению зрительного нерва и снижению остроты зрения. На крайних стадиях заболевания, оно может вызвать полную слепоту.

Поэтому лечение глаукомы должно проводиться на самых ранних стадиях, это единственный способ остановить развитие патологии и сохранить здоровую зрительную систему. Чтобы не допустить негативных сценариев, необходимо при первых проявлениях симптомов обратиться к офтальмологу на прием для проведения аппаратной диагностики и при необходимости дальнейшего обследования. Узкопрофильный центр офтальмологии GlazGo в Белой Церкви принимает пациентов с разной степенью развития болезни и практикует несколько видов лечения глаукомы.

Какое обследование предстоит пройти у офтальмолога?

Так как заболевание может навсегда нарушить структуру глаза, то чем раньше начнется радикальное лечение, тем больше тканей органа зрения удастся сохранить. В центре GlazGo в Белой Церкви определить патологию можно уже на первом профилактическом визите к окулисту. Для этого проводится аппаратная диагностика глаукомы, которая изучает:

границы периферических полей зрения: сужаются при развитии болезни;

текущее состояние зрительного нерва: увеличение диска зрительного нерва и изменение цвета;

светочувствительность глаз: снижается в результате повышения внутриглазного давления;

внутриглазное давление: при этом диагнозе обычно повышено;

оптическая сканирующая томография: позволяет увидеть утолщение и нарушение структуры нерва.

Даже здоровому человеку не рекомендуется пренебрегать профилактическими осмотрами, поэтому он должен обращаться к офтальмологу хотя бы 1 раз в 2 года. Людям из группы риска необходимо проходить проверку у специалиста каждые полгода. К таким относится возрастная категория старше 60 лет, болеющие сахарным диабетом, с диагнозом миопия, хроническим повышенным внутриглазным давлением и люди с другими заболеваниями.

Какими методами проводится лечение?

Нельзя откладывать лечение и ждать «вызревания» патологии. Если врач рекомендует операцию при глаукоме, необходимо принять это решение как можно скорее. Не стоит рассчитывать на медикаментозную терапию, она как профилактика, которая проводится после оперативного вмешательства, чтобы заморозить динамику заболевания и сохранить остроту зрения.

Лечение острого приступа глаукомы часто требует оперативного вмешательства. Одним из методов хирургии глаукомы является базальная иридэктомия. Это операция, во время которой из глаза удаляется часть ириды. В результате возникает дополнительный путь для оттока жидкости глаза и снижается внутриглазное давление.

В офтальмологической клинике GlazGo также проводится удаление глаукомы лазером, в основе которого лежит несколько разных методик таких как:

трабекулопластика: лазер воздействует на трабекулярное сетчатое тело, улучшая отток внутриглазной жидкости;

гониопунктурия: лазерное пробитие в трабекулярном сетчатом теле для улучшения оттока жидкости;

иридотомия: создание отверстия в радужной оболочке для улучшения оттока жидкости;

циклокоагуляция: воздействие на цилиарное тело, что снижает продукцию внутриглазной жидкости.

Лазерное удаление применяется на любой стадии заболевания и обычно менее травматично, чем хирургическое вмешательство. Этот метод полностью безболезненный и не занимает много времени. При использовании лазера снижается риск повторного приступа заболевания и в максимальной степени сохраняется острота зрения пациента. Профессиональный офтальмолог подбирает метод лечения в индивидуальном порядке, что зависит от конкретного состояния пациента.