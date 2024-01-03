Диагностика состояния ребенка — зачем назначают анализы

Многие дети еще в раннем детстве сталкиваются со сдачей ряда анализов в различных медицинских учреждениях. Разумеется, это приносит малышам дискомфорт, а большинство детей в принципе боятся врачей, больниц и проводимых в них манипуляций. Так почему так важно проходить лабораторные исследования?

В раннем возрасте ребенок не способен пожаловаться и четко объяснить, какой дискомфорт он испытывает. К тому же, даже при наличии связных жалоб, врачу необходимо дифференцировать между собой множество схожих по клинической картине заболеваний. Именно для этого назначается лабораторная диагностика — достоверный и универсальный метод определения болезней. Например, общий анализ крови, который специалисты назначают в любом случае, позволяет определить наличие воспаления, его общую этиологию и множество других параметров. Поэтому при посещении больницы крайне важно сдать анализы, чтобы врач мог опираться на достоверные факты.

Какие исследования обязательно назначат ребенку

Помимо специфических тестов, которые призваны определить возбудителя инфекции или конкретное заболевание, обязательно проводится ряд общих анализов, чтобы оценить состояние малыша:

Клинический анализ крови. Обязательное исследование, с помощью которого определяют количество форменных элементов. Отслеживая их изменения, можно предугадать, какое заболевание возникло. Так, увеличение количества лейкоцитов свидетельствует об инфекции. В зависимости от их соотношения (больше нейтрофилов или лимфоцитов) можно определить ее природу — бактериальную или вирусную. С его помощью можно обнаружить анемию и ряд гематологических проблем. Кровь на глюкозу. Позволяет оценить работу поджелудочной железы, заподозрить некоторые эндокринные нарушения. Общий анализ мочи. Отражает работу почек и позволяет выявить признаки воспаления в организме. Иногда в нем также можно обнаружить посторонние включения (например, кровь). Анализ кала. Проводится для оценки работы пищеварительной системы, выявления нарушений пищеварения, инфекции и воспаления. Анализ кала на глисты. Поскольку энтеробиоз — частая проблема малышей, необходимо исключить наличие глистной инвазии.

Сдача этих обязательных анализов позволяет оценить состояние организма ребенка и выяснить, какая специфическая лабораторная и инструментальная диагностика ему требуется.

Как правильно подготовиться к анализам

Врачи объясняют каждому родителю, как правильно готовиться к сдаче назначенных анализов. Есть несколько правил:

кровь сдается натощак, чтобы отражать содержание глюкозы;

моча должна быть утренней, чтобы на неё не влияло питание;

перед соскобом на глисты не нужно мыть ребенка, так как это исказит результаты анализа.

Кровь сдается в лаборатории (например, в esculab проводят несколько исследований с этим материалом), а мочу и кал часто требуют принести из дома.