FAVBET стал новым титульным партнером ФК "Шахтер"

Ведущая украинская iGaming-компания FAVBET и чемпион Украины ФК "Шахтер" 27 июля официально объявили о сотрудничестве и представили совместные планы. Новое партнерство призвано усилить позиции двух популярных брендов и прибавить огню украинскому футболу.

В планах FAVBET и "Шахтера" – совместные маркетинговые и медийные проекты, активное взаимодействие с фанатским сообществом и внедрение ряда социально значимых инициатив, среди которых развитие детского спорта и восстановление спортивной инфраструктуры, пострадавшей в результате войны.

"Мы продолжаем поддерживать украинский спорт в условиях враждебной агрессии и стремимся к развитию, несмотря на все внешние вызовы. Сотрудничество между двумя крупными брендами должно стать чем-то особенным и усилить бизнес со 100-процентной украинской ДНК. У наших команд есть значительный европейский опыт, который мы должны использовать для развития гражданского общества, отношения к спорту, ответственной игре и культуре боления", – сказал директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.

"Шахтер" – клуб, не требующий представления. Славная история, талантливые игроки, преданные болельщики. Сотрудничество с FAVBET открывает еще одну увлекательную главу в истории украинского футбола, полную знаковых противостояний, искренних эмоций и неповторимой атмосферы единения ради любимого спорта.

Фото: FAVBET

"Для нас это больше, чем просто спонсорское соглашение – это партнерство двух команд, стремящихся достичь исключительных результатов. Мы верим, что наша активная поддержка предоставит "Шахтеру" дополнительную мотивацию и увеличит возможности. Это начало большого приключения, и мы готовы делиться радостью победы и настоящей драйвовой атмосферой со всеми поклонниками футбола", – подчеркнул директор по спортивному маркетингу FAVBET Денис Якимов.

"Радо начинаем трехлетнее сотрудничество с компанией, хорошо известной болельщикам. FAVBET уже много лет представлен на спортивном рынке, имеет за своими плечами огромный опыт реализации различных социальных и благотворительных проектов, в том числе проектов в поддержку ВСУ. Уверены, что вместе мы сможем одержать большие победы", – заявил директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.

Уже в ближайшую субботу, 29 июля, "оранжево-черные" впервые выйдут на поле в форме с логотипом нового титульного партнера. В дебютном матче УПЛ-2023/24 "Шахтеру" будет противостоять харьковский "Металлист 1925".

Партнерство по ФК "Шахтер" является важным шагом для FAVBET, что продолжает даже в условиях войны системно поддерживать любимую игру миллионов. Сегодня компания сотрудничает с 6 клубами элитного дивизиона и Первой лиги, а также одним из наиболее активных спонсоров украинского футбола. Партнерские соглашения FAVBET никогда не ограничиваются рекламными проявлениями, а основаны на всестороннем сотрудничестве как на поле, так и за его пределами.