Фильтры для воды

Перед тем, как попасть в кран, вода проходит подготовку. На очистных сооружениях проводят удаление загрязняющих элементов, обработку от патогенных микроорганизмов. Даже если пробы показали, что жидкость пригодна для питья, к моменту поступления к конечному потребителю ее состав, вкус и цвет меняется. Проходя по трубам, вода захватывает отложения, ржавчину, песок. Помимо механических включений, хлор, используемый для дезинфекции, вступает в реакции и образовывает новые соединения. Устранить загрязнения, повысить качество помогают фильтры для очистки воды.

Процесс подготовки включает от одно до трех стадий. Первая, грубой очистки, необходима для удалений механических примесей. Вторая, тонкая очистка, заключается в устранении органических и неорганических компонентов, которые несут вред или не несут пользы. Третий, необязательный, этап – минерализация, обогащение очищенной жидкости микроэлементами, полезными для здоровья.

Купить фильтр для водопроводной воды

Использование централизованного водопровода не служит гарантией того, что поступающая из крана вода пригодна для питья. Фильтр помогает избавиться от ненужных включений, задерживая их. Подбирается устройство в зависимости от характеристик и состава воды:

Кувшины – рассчитаны на небольшие объемы, от 1 до 5 литров. Основной фильтрующий материал – активированный уголь, абсорбирующий загрязнения. Характерна невысокая стоимость и простое обслуживание, подходит при незначительном содержании посторонних включений.

Проточные – представлены моделями, которые устанавливаются как на столешницу, рядом с мойкой, так и под мойку, оставаясь скрытыми от посторонних глаз. Состоят из двух и более блоков. Первая ступень представлена картриджем из полипропилена, обеспечивает механическую очистку. Вторая – активированный уголь. Абсорбирующий материал устраняет органические соединения, избавляет от хлора, смягчает вкус. Дополнительные картриджи используются для придания необходимых характеристик: смягчения, устранения соединений железа, антибактериальной обработки.

Системы обратного осмоса – обеспечивает очищение от 90 до 98% посторонних примесей, включая вирусы и бактерии. Предварительный этап состоит в прохождении через механические и абсорбирующие фильтры, основной – фильтрации с помощью мембраны. Материал с полупроницаемой структурой пропускает молекулы воды, задерживая загрязнения и примеси.

В зависимости от условий и требований к очищенной воде фильтрация может осуществляться с помощью насадок на краны, переносных устройств, диспенсеров.

Фильтр на воду из альтернативных источников

Если источником воды в доме служат не коммунальные сети, а скважина или колодец, контроль состава и все мероприятия по подготовки выполняет пользователь. Вода из таких источников очищается фильтрами, проходя через 6 этапов: удаление механических взвесей, устранение химических примесей, умягчение, тонкая очистка, обеззараживание, подготовка для питья. В зависимости от состава жидкости и глубины залегания, используются как системы полного цикла, так и комбинируют отдельные ее элементы.

Выбор оборудования определяется рядом параметров. Глубина залегания водоносного слоя влияет на состав, его подверженность изменениям под влиянием осадков, деятельности человека. Чем ближе пласт к поверхности, тем большому количеству загрязнений он подвержен. Применение воды для технических нужд требует минимальной подготовки, тогда как применение для питья и приготовления пищи предполагает более тщательный подход. Учитывается и количество пользователе, чтобы подобрать систему необходимой производительности.

Подбор фильтра для любой цели начинается с анализа воды, чтобы определить, какой тип оборудования способен справиться с задачей. Выбор оборудования и компонентов производиться исходя из требований к чистоте воды, производительности и габаритам установки. Все системы требуют регулярного обслуживания, замены фильтрующих элементов.