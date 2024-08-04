Где лучше всего использовать аккумуляторные батарейки

Многие украинцы постепенно отказываются от одноразовых вещей в пользу многоразовых. Так происходит и с батарейками, ведь все больше людей предпочитают купить аккумулятор и надолго забыть о необходимости замены. К тому же есть определенная техника, для которой лучше выбирать только перезаряжаемые элементы питания. Какая именно — далее в материале.

Как работают батарейки-аккумуляторы

Разница между обычными щелочными или солевыми вариантами — состав электролита. Простые элементы питания невозможно перезарядить, поскольку в них происходят необратимые химические реакции. А современные аккумуляторные батарейки отличаются другим составом, который можно после подключения к сети использовать снова и снова.

Многоразовые элементы питания разделяют по типу:

никель-кадмиевые — получили хорошую вместимость, достаточно экологичные;

литий-ионные — за счет большой энергетической плотности могут использоваться для создания даже маленьких батареек, но чувствительны к перепадам температуры;

литий-полимерные — более дорогой, но универсальный и долговечный вариант.

В некоторых сферах можно встретить аккумуляторы других типов: литий-серебряные или свинцово-кислотные. Их используют, например, в военной технике, автомобилях или медицинских устройствах.

Для каких приборов лучше сразу купить аккумулятор

В домах у многих людей присутствует техника, которая потребляет много электроэнергии. Например, фотоаппараты и видеокамеры. В них часто производители предоставляют аккумуляторные батарейки уже в комплекте.

Домашние медицинские устройства, например тонометры, тоже лучше оснащать перезаряжаемыми источниками питания. Это особенно важно для гипертоников, которые должны следить за давлением постоянно.

Технику «экстренной необходимости» тоже стоит питать аккумуляторными батарейками. Речь идет о различных фонарях и других источниках света. Стоит отметить, что аккумуляторы лучше переносят период «бездействия», чем обычные варианты, поэтому не подведут в самый важный момент.

Многие детские игрушки по сути являются «пожирателями электроэнергии». Например, различные машинки на радиоуправлении, вертолеты и так далее. В них аккумуляторы просто необходимы.

Менять ли все батарейки в доме

С одной стороны, это в перспективе значительно сэкономит деньги и время на поход в магазин. К тому же это экологичнее.

С другой — аккумуляторы стоят значительно дороже. Если дома хранится много техники, которую можно использовать с батарейками, такое обновление может обойтись в крупную сумму.

Некоторые гаджеты потребляют мало электроэнергии. Например, пульт от телевизора или кондиционера спокойно проработает на хорошей батарейке год или более. Поэтому спешить заменять элемент питания тут не стоит, лучше побеспокоиться в первую очередь о более требовательных устройствах.