Где можно получить услуги пенсионного консультанта в Израиле

Решение финансовых вопросов зачастую является достаточно сложным и ответственным делом, которое лучше доверить опытным специалистам. Если вам необходимы финансовые консультации в Израиле, рекомендуем обратиться к услугам компании 7Souls Financial Planning. У нас вы сможете получить полноценную консультацию относительно особенностей начисления пенсии согласно действующему пенсионному законодательству, а также воспользоваться рекомендациями, чтобы максимально выгодно использовать свои накопления в пенсионном фонде.

После реализованной пенсионной реформы, согласно действующему закону, работающие граждане имеют возможность самостоятельно участвовать в программах накопительного типа, получив право указывать работодателю, в какой фонд они желали бы вкладывать начисленные средства.

Этот вопрос может показаться сложным из-за большого количества доступных программ и инструментов для вложения средств. Кроме того, смена работы также может вызывать определенные трудности, так как в таком случае вкладчику придется решить, оставаться ли в уже существующей программе (при этом работодатель должен начать отчисления ретроактивно с третьего месяца) или же открывать новую программу по запросу работодателя, либо в случае, если он не был уведомлен о существующей программе (в таком случае отчисления начнутся с шестого месяца и далее).

Также возможны изменения условий использования программы. Кроме того, могут возникнуть дополнительные сложности с страховыми расширениями, например, в случае потери кормильца или утраты трудоспособности.

Даже долгожданный выход на пенсию, не всегда решает вопросы с имеющимися пенсионными накоплениями, ведь пенсионеру доступны разные варианты использования программ, например, забрать накопленный вклад или оформить получение постоянных пенсионных выплат.

Все эти, и многие другие вопросы поможет решить грамотный пенсионный консультант в Израиле, услуги которого доступны по ссылке https://sevensouls.co.il/ru/pensionnyj-konsultant-v-izraile/, перейдя по которой вы сможете получить квалифицированную помощь.

Кому могут потребоваться услуги пенсионного консультанта

Обычно подразумевается, что с решением вопросов, связанных с начислением и получением пенсии, сталкиваются пожилые люди перед выходом на пенсию, однако, на самом деле, список тех, кому нужны данные услуги гораздо шире. Имеет смысл обратиться к нашим специалистам следующим категориям граждан Израиля:

Молодежь , которая заинтересована в том, чтобы к выходу на пенсию обеспечить себе достаточный уровень дохода.

, которая заинтересована в том, чтобы к выходу на пенсию обеспечить себе достаточный уровень дохода. Работающие люди , которые оказались в сложной жизненной ситуации (болезнь, последствия аварии или несчастного случая, семейные проблемы, потеря кормильца) и которым необходимо разобраться в их правах на получение выплат от страховой компании.

, которые оказались в сложной жизненной ситуации (болезнь, последствия аварии или несчастного случая, семейные проблемы, потеря кормильца) и которым необходимо разобраться в их правах на получение выплат от страховой компании. Любой человек , который делает отчисления в пенсионный фонд, но столкнулся с ситуацией, когда не знает, в каких страховых компаниях находятся его средства и на каких условиях.

, который делает отчисления в пенсионный фонд, но столкнулся с ситуацией, когда не знает, в каких страховых компаниях находятся его средства и на каких условиях. Те, кто хочет проверить возможность частичного или полного снятия пенсионных средств (пицуим, тигумлим), но при этом важно понимать последствия таких действий, в частности, повлияет ли это на страховые расширения.

Молодые работники , которые регулярно работают и хотят проверить, делает ли работодатель регулярные пенсионные отчисления или же он лишь удерживает деньги из зарплаты (тлуша), но не переводит их в фонд, нарушая закон.

, которые регулярно работают и хотят проверить, делает ли работодатель регулярные пенсионные отчисления или же он лишь удерживает деньги из зарплаты (тлуша), но не переводит их в фонд, нарушая закон. Пожилые люди, которые приближаются к пенсионному возрасту и имеют достаточный пенсионный стаж для выхода на пенсию.

Опытный специалист поможет заранее исключить любые возможные неприятные моменты, связанные с оформлением и получением пенсионных накоплений, обладая всеми необходимыми знаниями для этого.