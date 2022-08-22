Intellias в партнерстве с Благотворительным Фондом Сергея Притулы приобрел беспилотный авиационный комплекс FlyEye для Вооруженных Сил Украины

Компания Intellias в честь своего 20-летия передала Благотворительному Фонду Сергея Притулы 5 млн 485 тыс гривен на приобретение беспилотного авиационного комплекса FlyEye в составе двух самолетов и наземной станции управления. Комплекс помогает защитникам обезвреживать противника в Херсонской области.

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FlyEye – разведывательный беспилотный авиационный комплекс, разработанный польской компанией WB Electronics. Они успешно используются украинскими военными до начала полномасштабного российского вторжения. Максимальная скорость беспилотника – до 160 км/ч в зависимости от погодных условий. Дальность полета – 50 км, а максимальная высота полета – 4 км. Стартует беспилотник FlyEye прямо с руки и может нести на себе до 11 кг разнообразного снаряжения. Ценится среди военных за эффективную защиту от радиоэлектронной борьбы.

"Потребность в беспилотниках на фронте сейчас безумна, они помогают военным в разведке и корректировке артиллерии, а это главное оружие этой войны. Я благодарю всю команду Intellias за благородный поступок, который поможет еще одному подразделению работать эффективнее. 5,5 млн гривен - это большие деньги, которые мы конвертируем в большую помощь защитникам. И беспилотник FlyEye будет хорошим усилением нашим ребятам на передовой" – рассказал Сергей Притула, основатель Благотворительного Фонда Сергея Притулы.

Больше о сотрудничестве с компанией Intellias в видеообращении Сергея Притулы.

Intellias предоставляет средства, снаряжение и технику на нужды украинских военных с самого начала полномасштабного вторжения. Общая сумма пособия уже составила около 30 млн гривен и ежедневно растет.

"Компании Intellias исполнилось 20 лет, и в этой ситуации самый лучший подарок для нас сейчас – это победа. Мы надеемся, что приобретенный нами беспилотный авиационный комплекс FlyEye, уже на фронте и выполняющий свою работу, поможет ее приблизить. С начала широкомасштабного вторжения мы, как компания и наши специалисты постоянно помогаем нашим вооруженным силам, в частности закупили десятки пикапов и внедорожников для наших защитников. Украина – наш дом. Мы верим в победу и верим в ВСУ. Поэтому мы не сокращаем команду в Украине, а расширяем ее, предлагая рабочие места украинским разработчикам", – говорит Михаил Пузраков, Executive Chairman и соучредитель Intellias.

Компания с начала войны постоянно поддерживает благотворительные фонды и оказывает поддержку разным подразделениям ВСУ. Большая часть помощи была направлена на закупку дронов, необходимого оборудования и защитного снаряжения для военных, модернизацию командного и аналитического центров Воздушного командования "Запад".

Отдельное внимание Intellias уделяет транспортным средствам для ВСУ, в частности, в рамках проекта "Авто для защитников" было приобретено и передано на фронт 30 внедорожников для наших военных. Также в рамках проекта "Экомобильное Лето", направленного на популяризацию эко-транспорта, Intellias закупает для военных специализированные электробайки, мобильные и незаметные для врага.

Компания Intellias была основана в 2002 году во Львове Виталием Седлером и Михаилом Пузраковым. В 2018 году компания привлекла инвестиции Horizon Capital. Первый зарубежный разрабатывающий центр Intellias появился в Кракове в 2019 году. Сегодня компания насчитывает 2600 специалистов и входит в десятку крупнейших ИТ компаний Украины. Каждый год получая признание как лучший IT работодатель по версиям Forbes, DOU, EY и т.д.

О Благотворительном Фонде Сергея Притулы

Благотворительный Фонд Сергея Притулы создан в 2020 году во время пандемии коронавируса для помощи по невоенным направлениям. Его основатель Сергей Притула помогает украинским военным с начала агрессии России в 2014 году. А в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, фонд расширил деятельность: был открыт милитарный штаб для помощи военным и штаб гуманитарной помощи гражданским. Для эффективной перевозки и хранения грузов со всего мира было открыто 5 логистических центров в городах Украины и 1 в Перемышле (Польша). Главный офис Фонда находится в Киеве.

Сейчас милитарный штаб сосредоточен на обеспечении украинской армии средствами связи, оптическими устройствами, дронами, БПЛА, транспортом и тактической медициной для военных.

Гуманитарный штаб оказывает помощь гражданским на оккупированных территориях и в радиусе 70 км от линии фронта. Отдельным направлением штаба является проект "NEST", миссия которого вернуть жизнь в деоккупированные городки и села и возвести бесплатные модульные дома для владельцев разрушенных частных домов на их же участках земли.

О Intellias

Intellias – одна из крупнейших украинских ИТ компаний, объединяющая 2600 специалистов. Разработчики компании расположены в Польше, Украине, Хорватии, Болгарии, Испании, Португалии, Колумбии и Индии. Также Intellias представлена в Германии, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения и предоставлением профессиональных сервисов, специализируясь на автомобильной отрасли, навигационных системах, финансовых и телекоммуникационных технологиях. Технологическими продуктами, разрабатываемыми инженерами Intellias, пользуются более 2 млрд человек во всем мире. Много лет подряд Intellias является одним из лучших ИТ-работодателей по версии DOU – крупнейшего ИТ-сообщества в Украине. В 2020 и 2021 годах компания получила такое же звание Forbes и EY Ukraine. Intellias дважды получил звание "Велоработодателя года".