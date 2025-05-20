Как идут посылки из Китая в Украину — обзор маршрутов и их нюансов

Поднебесную и Украину разделяют тысячи километров, но посылка с китайского маркетплейса приходит целой и невредимой за несколько недель. Какой именно путь она проходит — вопрос, одинаково интересный и покупателям, и предпринимателям.

Маршрут посылок из Китая: авиа и морские перевозки

Чтобы импорт и экспорт были эффективными, в логистике используют разные подходы:

Склады для консолидации посылок и грузов. Еще до погрузки все отправления рассортированы. Логистические хабы (узлы). Это терминалы, порты, аэропорты, ЖД станции с отлаженной системой внутреннего транспорта, зонами таможни, кросс-докингом и т. д. Маршрут посылок из Китая в Украину оптимизирован, чтобы товар прибывал как можно быстрее.

Международная логистика — это координация всех звеньев цепи. Как же отправления добираются из Поднебесной:

Морские поставки в контейнерах. Прямого сообщения морем в Украину нет, поэтому сначала грузы приходят в порты Польши (Гданьск) через Южно-Китайское море, воды Индонезии, Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтарский пролив, Атлантику, Северное и наконец Балтийское море.Часто судно останавливается в промежуточных портах для выгрузки контейнеров. Иногда их и вовсе перегружают на другой борт: в этом случае лучше оформлять страхование. Путь неблизкий, поэтому сроки доставки составляют 50-75 дней.

Авиа. Самолеты двигаются по воздушным коридорам максимально прямыми путями. Альтернатива прямым перелетам в Украину — хабы в Варшаве или Франкфурте. Оттуда посылки едут на автомобилях. Этот маршрут очень быстрый — всего 20-24 дня.

Каждый метод и гарантирует безопасность, и приносит риски. Поэтому надо выбирать перевозки под тип груза, его вес, объем и бюджет.

Почему важен маршрут доставки товара из Китая в Украину

Выбор оптимального пути напрямую влияет на эффективность, стоимость и надежность транспортировки.

Разные маршруты и виды транспорта существенно отличаются по стоимости. Морские перевозки самые дешевые для крупных объемов, цена считается за кубометр. А авиа — быстрые, но на порядок дороже. При расчете стоимости учитывается вес и объемный вес, грубо говоря килограмм.

На логистику приходится весомая часть расходов товарного бизнеса. Почему выбирают мультимодальные перевозки:

Без прямого авиа и морского сообщения грузы идут через европейские хабы, что увеличивает общее время транзита. Однако, достойных альтернатив пока нет. Пролегают через территории с низким уровнем риска, что позволяет наладить стабильные поставки, уменьшает задержки и форс-мажоры. Таможенные процедуры и документы. Логисты выбирают менее загруженные пропускные пункты. Адаптация к текущим условиям. Доставка грузов из Китая в Украину завершается автомобильной перевозкой. Авто доминирует в сложных условиях благодаря гибкости и мобильности.

В процессе адаптации очень помогло международное партнерство. Сейчас маршруты пролегают через Польшу, Румынию, Венгрию и другие страны.

Путь следования посылки из Китая в Украину — ключевой этап в товарном бизнесе

То, каким маршрутом идут посылки из Китая, зависит от логистической компании, инфраструктуры конкретного региона, необходимых сроков и бюджета. Экспресс-доставка — это авиа, а обычная — морская.

Логистика крайне важна в электронной коммерции. Несмотря на множество ограничений, большинство компаний успешно адаптировались к новым условиям. Поэтому посылки быстро пересекают границы, попадая на склады бизнесменов или в руки покупателей!