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Как идут посылки из Китая в Украину — обзор маршрутов и их нюансов

Как идут посылки из Китая в Украину - обзор маршрута и возможных нюансов
Как идут посылки из Китая в Украину - обзор маршрута и возможных нюансов

Поднебесную и Украину разделяют тысячи километров, но посылка с китайского маркетплейса приходит целой и невредимой за несколько недель. Какой именно путь она проходит — вопрос, одинаково интересный и покупателям, и предпринимателям.

Маршрут посылок из Китая: авиа и морские перевозки

Чтобы импорт и экспорт были эффективными, в логистике используют разные подходы:

  1. Склады для консолидации посылок и грузов. Еще до погрузки все отправления рассортированы.
  2. Логистические хабы (узлы). Это терминалы, порты, аэропорты, ЖД станции с отлаженной системой внутреннего транспорта, зонами таможни, кросс-докингом и т. д. 
  3. Маршрут посылок из Китая в Украину оптимизирован, чтобы товар прибывал как можно быстрее. 

Международная логистика — это координация всех звеньев цепи. Как же отправления добираются из Поднебесной:

  • Морские поставки в контейнерах. Прямого сообщения морем в Украину нет, поэтому сначала грузы приходят в порты Польши (Гданьск) через Южно-Китайское море, воды Индонезии, Индийский океан, Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтарский пролив, Атлантику, Северное и наконец Балтийское море.Часто судно останавливается в промежуточных портах для выгрузки контейнеров. Иногда их и вовсе перегружают на другой борт: в этом случае лучше оформлять страхование. Путь неблизкий, поэтому сроки доставки составляют 50-75 дней.
  • Авиа. Самолеты двигаются по воздушным коридорам максимально прямыми путями. Альтернатива прямым перелетам в Украину — хабы в Варшаве или Франкфурте. Оттуда посылки едут на автомобилях. Этот маршрут очень быстрый — всего 20-24 дня.

Каждый метод и гарантирует безопасность, и приносит риски. Поэтому надо выбирать перевозки под тип груза, его вес, объем и бюджет. 

Почему важен маршрут доставки товара из Китая в Украину

Выбор оптимального пути напрямую влияет на эффективность, стоимость и надежность транспортировки. 

Разные маршруты и виды транспорта существенно отличаются по стоимости. Морские перевозки самые дешевые для крупных объемов, цена считается за кубометр. А авиа — быстрые, но на порядок дороже. При расчете стоимости учитывается вес и объемный вес, грубо говоря килограмм.

Фото 2 — Как идут посылки из Китая в Украину — обзор маршрутов и их нюансов

На логистику приходится весомая часть расходов товарного бизнеса. Почему выбирают мультимодальные перевозки:

  1. Без прямого авиа и морского сообщения грузы идут через европейские хабы, что увеличивает общее время транзита. Однако, достойных альтернатив пока нет.
  2. Пролегают через территории с низким уровнем риска, что позволяет наладить стабильные поставки, уменьшает задержки и форс-мажоры.  
  3. Таможенные процедуры и документы. Логисты выбирают менее загруженные пропускные пункты. 
  4. Адаптация к текущим условиям. Доставка грузов из Китая в Украину завершается автомобильной перевозкой. Авто доминирует в сложных условиях благодаря гибкости и мобильности.

В процессе адаптации очень помогло международное партнерство. Сейчас маршруты пролегают через Польшу, Румынию, Венгрию и другие страны. 

Путь следования посылки из Китая в Украину — ключевой этап в товарном бизнесе

То, каким маршрутом идут посылки из Китая, зависит от логистической компании, инфраструктуры конкретного региона, необходимых сроков и бюджета. Экспресс-доставка — это авиа, а обычная — морская. 

Логистика крайне важна в электронной коммерции. Несмотря на множество ограничений, большинство компаний успешно адаптировались к новым условиям. Поэтому посылки быстро пересекают границы, попадая на склады бизнесменов или в руки покупателей! 