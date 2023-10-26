Как подобрать джинсы под разные образы

В этой статье мы рассмотрим вечно актуальные классические и современные образы с джинсами и предложим вам вдохновение для создания стиля на все случаи жизни.

Классические образы с джинсами

Невозможно говорить о классических образах с джинсами, не упомянув о культовом сочетании голубых джинсов и белой рубашки. Оно простое, элегантное и вечно модное. Хорошо сидящие джинсы средней посадки в паре с белой рубашкой без труда помогут вам перейти от повседневной пятницы в офисе к обеду с друзьями в выходные дни. Завершите образ классическими белыми кроссовками, чтобы придать ему неподвластный времени вид.

Винтажные джинсы с высокой талией: джинсы с высокой талией напоминают о золотой эре 80-х годов. Эта классика дает возможность создать образ в винтажном стиле, который всегда в моде. Сочетайте джинсы с высокой талией с заправленной в них графической футболкой, ремнем и кроссовками, чтобы добиться идеального баланса винтажа и современности.

Шикарные и элегантные черные джинсы: черные джинсы — универсальная альтернатива традиционным синим. Они создают элегантный, изысканный образ, который можно использовать как днем, так и вечером. Создайте лёгкий образ, сочетая черные джинсы со стильной футболкой или кофтой, которую можно подобрать по ссылке https://prm.com/ua/ru/m/puma/vin/odyag/kofty . Завершите образ интересными кроссовками или мокасинами.

Современные образы с джинсами

Рваные джинсы — это находка современного стиля. Они излучают бунтарское настроение и идеально подходят для создания непринужденного современного образа. Сочетайте джинсы с винтажной футболкой, кожаной курткой и ботинками. Дополните их чокером — и вы готовы к рок-концерту или ночной прогулке с друзьями.

Джинсы-джоггеры — яркий пример революции в моде, сочетания комфорта и стиля. Эти джинсы отличаются эстетикой традиционности и удобством. Наденьте их со спортивной толстовкой и кроссовками, чтобы создать непринужденный и современный образ, который идеально подходит для бега по делам или дня отдыха.

Для тех, кто хочет выделиться из толпы, подойдут цветные джинсы ярких оттенков, таких как красный, желтый или зеленый — они мгновенно подчеркнут ваш наряд. Или же джинсы с украшениями, по типу страз, вышивки или нашивками, такие джинсы придадут вашему образу индивидуальность. Сочетайте их с нейтральным верхом и позвольте джинсам занять центральное место.

Джинсы с широкими штанинами снова в моде и быстро стали фаворитом среди поклонников стиля. Они удобны и в то же время отличаются интересным дизайном. Чтобы создать современный образ, сочетайте широкие джинсы с заправленной блузкой или топом. Добавьте к ним ботинки на толстой платформе и большие солнцезащитные очки, чтобы создать модный образ в стиле 70-х годов.

Нестареющая классика: вечная популярность джинсов