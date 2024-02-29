Как продлить срок службы ноутбука для работы: советы и лайфхаки

Бизнес-ноутбуку приходится сталкиваться с самыми разными испытаниями. Вместе с владельцем он проходит огонь, воду и медные трубы. Использование в офисе и дома — цветочки по сравнению с эксплуатацией на ходу. В общественном транспорте и на улице для лэптопа достаточно много рисков. Плохие погодные условия, давка, запыленность воздуха — факторов, которые способны навредить аппаратному обеспечению, хватает.

Чтобы ноутбук для работы прослужил как можно дольше, необходимо бережно к нему относиться.

Использование защитных аксессуаров

Среди самых распространенных причин попадания ноутбуков в сервисные центры — механические повреждения. Трещины на дисплее, битые секторы на жестком диске, расхождение швов на корпусе, преждевременный износ шарниров крышки, расшатанное или вырванное гнездо зарядки — список длинный.

У бронированных ноутбуков — «иммунитет» к подобному роду поломкам. Однако весят они — ого-го. Обычные — менее устойчивы к ударам, падениям и прочим воздействиям, поэтому нуждаются в дополнительной защите, которая представлена такими аксессуарами, как:

Текстильные и кожаные чехлы,

силиконовые кейсы,

пластиковые накладки.

Чтобы продлить жизнь экрана, целесообразно использовать гидрогелевую пленку с противоударными свойствами или стекло повышенной прочности. Также может пригодиться накладка на клавиатуру, если встроенная влагозащита не предусмотрена.

Для предотвращения кражи — противоугонный замок, с помощью которого ноут привязывается к рабочему столу или другому габаритному предмету.

Правильная зарядка

Научиться заряжать ноутбук без вреда для батареи не так уж и сложно. Достаточно помнить о четырех правилах:

Только оригинальное зарядное устройство. Стороннее способно навредить контроллеру питания и самому аккумулятору. Подключение к розетке при заряде 15-25%. Не нужно ждать, пока ноут разрядится полностью. Зарядка до 60-80%. До 100% целесообразно доводить только в случае калибровки. Снятие чехла перед началом цикла. Дополнительный слой материала препятствует отводу тепла и приводит к неконтролируемому повышению температуры батареи.

Своевременная очистка

Для профилактики следует чистить бизнес-ноутбук хотя бы один раз в год. Даже если используется в чистом, не запыленном помещении, очистка вентиляционных отверстий и кулера не помешает. Невостребованные порты также собирают пыль, поэтому их осмотр — обязательный этап обслуживания.

Клавиатура, в свою очередь, накапливает мелкий мусор. Салфеткой его убрать сложно, зато слаймом или ЮСБ-пылесосом — заметно проще.

Использование подставки

Подставка со встроенным вентилятором повышает эргономичность ноутбука, поскольку меняет угол наклона клавиатуры. Как результат, вероятность развития туннельного синдрома снижается в разы.

Поскольку основной функцией подставки является дополнительное охлаждение, она также позволяет использовать портативный ПК в кровати, в кресле, ставить его на колени и сидение в автомобиле. Пластиковая конструкция препятствует изоляции отверстий для отвода теплого воздуха и тем самым защищает «железо» ноута от перегрева.

На качество и продолжительность «жизни» ноутбука влияют не только внешние факторы. Порядок на диске и оптимизированные нагрузки — в числе причин долговечности. Если накопитель забит под завязку, а рабочие задачи — несоизмеримы с производительностью устройства, на большой срок службы можно даже не рассчитывать.