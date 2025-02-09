Как выбрать дешевый ноутбук

Портативный компьютер из бюджетного ценового сегмента — оптимальное решение для учебы, интернет-серфинга, несложных офисных задач. Требование лишь к конструкции. Устойчивые крепления крышки, прочный топкейс и выносливая батарея сулят беспроблемную эксплуатацию. Качество зависит от производителя. Дешевый ноутбук HP, Lenovo, Asus или Acer порадует долговечностью, в отличие от ноунейм-модели.

Габариты

Оптимальный тип корпуса — универсальный с полноразмерной клавиатурой. Вес до 2,5 кг. Если ноут заменяет комп, большой экран в приоритете. Для работы на ходу практичнее ультрабуки. Они тоньше и легче, хороши для пользователей, которые не сидят одном на месте.

Трансформеры с поддержкой сенсорного ввода — хороший компромисс между лэптопом и планшетом. Фишка таких девайсов в балансе мобильности и производительности.

Экран

Дисплей характеризуют разновидность матрицы, тип покрытия, разрешающая способность, частота обновления и яркость.

IPS дает хорошую четкость и детализированность, обладает широким углом обзора.

Глянец не скрадывает цвета, антибликовый слой предотвращает отзеркаливание окружающих предметов.

Full HD дает возможность работать за ноутбуком без ущерба для глаз.

При 60 Гц приемлемая плавность.

Процессор

Для недорогих устройств используются процессоры АМД и Интел. Оба популярные, мобильные чипы с поддержкой разгона, оптимизированным энергопотреблением и неплохой многопоточной продуктивностью. Особый интерес представляют модели из линеек Ryzen 3, Ryzen 5, Core i3, Core i5.

Видеокарта

Если ноутбук не используется для игр и взаимодействия с графикой, дискретная продвинутая видеокарта ему не нужна. Вместо нее у бюджетника должна быть встроенная графика: энергоэффективная, компактная, бесшумная, с отсутствием потребности в собственном охлаждении.

Количество оперативки

Оперативная память — важный компонент. От нее зависит скорость запуска программного обеспечения, устойчивость системы к вычислительным нагрузкам, стабильность в многозадачном режиме.

Дешевому портативному ПК нужно от 8 Гигабайт для бесперебойного функционирования. Между распаянной и съемной оперативкой всегда следует выбирать вторую, ее можно расширять. Доступный по ссылке https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/msi/ ноутбук MSI оборудован ОЗУ на 16 Гигабайт и поддерживает апгрейд до 64 Гигабайт.

Постоянная память

128 Гигабайт обычно у бюджетных девайсов. 256 Гигабайт хватает для фото, видео, приложений и всего прочего. Главное — не скачивать большие файлы и своевременно чистить хранилище от ненужного. С 512 Гигабайтами можно не экономить и загружать что угодно.

Без камеры и микрофона не обойтись. Они нужны для видеосвязи, общения в социальных сетях, голосового ввода.