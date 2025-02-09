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Как выбрать дешевый ноутбук
Портативный компьютер из бюджетного ценового сегмента — оптимальное решение для учебы, интернет-серфинга, несложных офисных задач. Требование лишь к конструкции. Устойчивые крепления крышки, прочный топкейс и выносливая батарея сулят беспроблемную эксплуатацию. Качество зависит от производителя. Дешевый ноутбук HP, Lenovo, Asus или Acer порадует долговечностью, в отличие от ноунейм-модели.
Габариты
Оптимальный тип корпуса — универсальный с полноразмерной клавиатурой. Вес до 2,5 кг. Если ноут заменяет комп, большой экран в приоритете. Для работы на ходу практичнее ультрабуки. Они тоньше и легче, хороши для пользователей, которые не сидят одном на месте.
Трансформеры с поддержкой сенсорного ввода — хороший компромисс между лэптопом и планшетом. Фишка таких девайсов в балансе мобильности и производительности.
Экран
Дисплей характеризуют разновидность матрицы, тип покрытия, разрешающая способность, частота обновления и яркость.
- IPS дает хорошую четкость и детализированность, обладает широким углом обзора.
- Глянец не скрадывает цвета, антибликовый слой предотвращает отзеркаливание окружающих предметов.
- Full HD дает возможность работать за ноутбуком без ущерба для глаз.
- При 60 Гц приемлемая плавность.
Процессор
Для недорогих устройств используются процессоры АМД и Интел. Оба популярные, мобильные чипы с поддержкой разгона, оптимизированным энергопотреблением и неплохой многопоточной продуктивностью. Особый интерес представляют модели из линеек Ryzen 3, Ryzen 5, Core i3, Core i5.
Видеокарта
Если ноутбук не используется для игр и взаимодействия с графикой, дискретная продвинутая видеокарта ему не нужна. Вместо нее у бюджетника должна быть встроенная графика: энергоэффективная, компактная, бесшумная, с отсутствием потребности в собственном охлаждении.
Количество оперативки
Оперативная память — важный компонент. От нее зависит скорость запуска программного обеспечения, устойчивость системы к вычислительным нагрузкам, стабильность в многозадачном режиме.
Дешевому портативному ПК нужно от 8 Гигабайт для бесперебойного функционирования. Между распаянной и съемной оперативкой всегда следует выбирать вторую, ее можно расширять. Доступный по ссылке https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/msi/ ноутбук MSI оборудован ОЗУ на 16 Гигабайт и поддерживает апгрейд до 64 Гигабайт.
Постоянная память
- 128 Гигабайт обычно у бюджетных девайсов.
- 256 Гигабайт хватает для фото, видео, приложений и всего прочего. Главное — не скачивать большие файлы и своевременно чистить хранилище от ненужного.
- С 512 Гигабайтами можно не экономить и загружать что угодно.
Без камеры и микрофона не обойтись. Они нужны для видеосвязи, общения в социальных сетях, голосового ввода.