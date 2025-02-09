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Новости компаний
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Как выбрать дешевый ноутбук

Как выбрать дешевый ноутбук
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Портативный компьютер из бюджетного ценового сегмента — оптимальное решение для учебы, интернет-серфинга, несложных офисных задач. Требование лишь к конструкции. Устойчивые крепления крышки, прочный топкейс и выносливая батарея сулят беспроблемную эксплуатацию. Качество зависит от производителя. Дешевый ноутбук HP, Lenovo, Asus или Acer порадует долговечностью, в отличие от ноунейм-модели. 

Габариты

Оптимальный тип корпуса — универсальный с полноразмерной клавиатурой. Вес до 2,5 кг.  Если ноут заменяет комп, большой экран в приоритете. Для работы на ходу практичнее ультрабуки. Они тоньше и легче, хороши для пользователей, которые не сидят одном на месте.

Трансформеры с поддержкой сенсорного ввода — хороший компромисс между лэптопом и планшетом. Фишка таких девайсов в балансе мобильности и производительности.

Экран

Дисплей характеризуют разновидность матрицы, тип покрытия, разрешающая способность, частота обновления и яркость.

  • IPS дает хорошую четкость и детализированность, обладает широким углом обзора. 
  • Глянец не скрадывает цвета, антибликовый слой предотвращает отзеркаливание окружающих предметов.
  • Full HD дает возможность работать за ноутбуком без ущерба для глаз.
  • При 60 Гц приемлемая плавность.

Процессор

Для недорогих устройств используются процессоры АМД и Интел. Оба популярные, мобильные чипы с поддержкой разгона, оптимизированным энергопотреблением и неплохой многопоточной продуктивностью. Особый интерес представляют модели из линеек Ryzen 3, Ryzen 5, Core i3, Core i5. 

Видеокарта

Если ноутбук не используется для игр и взаимодействия с графикой, дискретная продвинутая видеокарта ему не нужна. Вместо нее у бюджетника должна быть встроенная графика: энергоэффективная, компактная, бесшумная, с отсутствием потребности в собственном охлаждении.

Количество оперативки

Оперативная память — важный компонент. От нее зависит скорость запуска программного обеспечения, устойчивость системы к вычислительным нагрузкам, стабильность в многозадачном режиме. 

Дешевому портативному ПК нужно от 8 Гигабайт для бесперебойного функционирования. Между распаянной и съемной оперативкой всегда следует выбирать вторую, ее можно расширять. Доступный по ссылке https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/msi/ ноутбук MSI оборудован ОЗУ на 16 Гигабайт и поддерживает апгрейд до 64 Гигабайт. 

Постоянная память

  1. 128 Гигабайт обычно у бюджетных девайсов. 
  2. 256 Гигабайт хватает для фото, видео, приложений и всего прочего. Главное — не скачивать большие файлы и своевременно чистить хранилище от ненужного. 
  3. С 512 Гигабайтами можно не экономить и загружать что угодно. 

Без камеры и микрофона не обойтись. Они нужны для видеосвязи, общения в социальных сетях, голосового ввода.