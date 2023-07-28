Какой лучше купить автомобильный компрессор?

Автолюбитель должен быть готов к любой критической ситуации на дороге, в том числе к недостаточному давлению в шинах. Проблема может возникнуть из-за прокола, проблем с ниппелем и многих других причин. Поэтому компрессор стоит держать в багажнике, а более мощную версию — в гараже.

Виды автомобильных компрессоров

Это важнейшее устройство на СТО и в гараже любого автовладельца. Известные производители предлагают модели на любой вкус и бюджет, так что подобрать подходящий нетрудно. Автомобильные компрессоры делятся на такие разновидности в зависимости от характеристик:

Тип — мембранные или поршневые. Мембрана стоит дешевле, но не выдерживает низких температур или больших нагрузок. Она подойдет для небольших колес или теплого климата. Поршни отлично нагнетают воздух и мощные, но не подлежат ремонту. Продуктивность. Измеряется в л/мин и обозначает скорость накачки колеса. Чем больше колесо, тем больше должна быть цифра. Для легковых авто достаточно 30–50 л/мин, для грузовиков — от 70 л/мин. Максимальное давление. Указывается в атмосферах и должно отвечать рекомендациям автопроизводителя. Нужное значение обязательно написано в инструкции к автомобилю. Наличие манометра. Для любого типа работ желательно выбирать модель с манометром, чтобы по ходу контролировать уровень давления. Они могут быть аналоговыми (подешевле) и более точными (цифровыми). Стационарность. Они могут быть компактными (для размещения в багажнике), на колесиках или массивными стационарными. Последние приобретают для шиномонтажа или пескоструйной обработки. Потребление. Нужно рассчитывать в соответствии с возможностями электропроводки в помещении. Желательно иметь запас 20–30%. Длина кабеля и шланга. Нужно рассчитать, где будет размещен сам агрегат, куда будут ставить машины и какое расстояние между колесами. Для мобильных конструкций это не так важно.

Если владелец сам обслуживает и ремонтирует машину, желательно приобрести два варианта: стационарный и переносной для багажника. С помощью первого можно подключать пневмоинструменты, второй — пригодится в дороге.

Какой лучше купить автомобильный компрессор?

Советы экспертов

Мембранные модели рекомендуют только при условии очень ограниченного бюджета. Даже для багажника существуют компактные поршневые компрессоры, удобные и производительные. Мембрана же сильно зависит от погоды и может отказать в неподходящий момент. Для мощных устройств понадобится подключение к аккумулятору, поэтому нужно выбрать модель с длинным кабелем.