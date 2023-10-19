Когда выгоднее всего покупать телевизор. Мнение игроков рынка

Когда лучше покупать телевизор? Когда он дешевеет (и дешевеет ли?) Когда можно выбрать из максимального ассортимента в магазинах, а не покупать то, что "осталось"? Вместе с брендом Smart-телевизоров KIVI разбираемся в этих вопросах и развенчиваем миф, что акции, скидки, распродажи – это обман и нажива для ритейл-сетей.

Как формируется ценовая политика для потребительской электроники?

Производители электроники предоставляют свои ценовые условия для ритейла. И именно это позволяет сетям варьировать стоимость на полках магазина с помощью наценок за дополнительные сервисы, скидки в акционные периоды или выгодные кредитные условия.

Конечно, производители электроники зависят от цен на комплектующие и условий, которые выставляют крупнейшие мировые производства. Ведь очень мало брендов строят собственные фабрики – большинство гаджетов производится в Китае или других странах контрактным методом. Поэтому на этапе производства могут повлиять на себестоимость телевизора глобальные факторы. Так, например, мировой кризис полупроводников возник из-за остановки производств в Китае с началом пандемии Covid -19 (звучит, как новость из прошлой жизни) и повлек за собой уменьшение объемов производства электроники и рост цен на них во всем мире. Такого же плана факторы – это логистические проблемы (как пример, инцидент, когда в 2021 году в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз "EverGiven", и на несколько дней узкий пролив был перекрыт для других судов), пандемии, войны, большие забастовки на фабриках и заводах в странах-производителях электроники.

Фото: KIVI

Кроме себестоимости на окончательную цену для украинского потребителя существенно влияет курс валют. Укрепление местной валюты часто снижает отпускные цены, но эти изменения не кардинальны.

Как на стоимость ТВ влияют непосредственно ритейлеры?

В общем, ритейл сети делают несколько больших распродаж в год, чтобы сбалансировать спрос в течение года и каждый покупатель смог сделать большую покупку. Это периоды в начале весны, когда празднуют День святого Валентина и Международный женский день (этот период в маркетинге получил название Love season), Пасхальные скидки, конец лета-начало осени (так называемый период Back to School), Черная пятница и Новогодняя распродажа. В настоящее время ритейлеры устанавливают самые низкие цены на электронику, в том числе и на Smart-телевизоры. Размер скидки достигает -20%.

Также каждая ритейл-сеть делает большой сезон распродаж под свой день рождения. KIVI рекомендует следить за рассылками сетевых продавцов типа Comfy, Rozetka, Eldorado и других.

Сравнивая динамику цен на телевизоры KIVI в течение года, аналитики бренда отмечают, что самый выгодный для покупки телевизора период – это Черная пятница (последняя пятница ноября каждого года). В 2023 году она выпадает на 24 ноября. Цены на Черную пятницу действительно снижаются до -30% от среднегодовой.

Спрос реагирует в соответствии с ценовыми предложениями: динамика покупки телевизоров KIVI растет ближе к ноябрю и декабрю (период Черной пятницы и новогодних скидок) и летом. Ритейлеры и производители обеспечивают растущий спрос и дарят скидки именно тогда, когда они очень нужны, ведь в это время покупатели заняты приобретением подарков себе и близким, а также обновляют свои гаджеты на новые модели.

А есть ли разница, где покупать телевизор?

В Украине нет разницы, в какой области или в каком городе покупать электронику: самые большие сетевые ритейлеры представлены везде и всюду держат цены на конкурентном уровне. Возможно, одиночные бизнесы могут устанавливать стоимость, которая будет отличаться, но есть риск встретить серый импорт или б/у-технику. Если продавец не заявляет этого в своей коммуникации, то считайте, что он обманывает своих покупателей, которые хотят купить товар как новый и не подозревают о его происхождении.

Кстати, в последние годы в Украине улучшилась ситуация с серым импортом. Серые товары — это те, которые завезли из других стран и официально не зарегистрировали в Украине. В KIVI говорят, что такие товары могут быть дешевле на несколько тысяч гривен, но вместе с этой экономией можно получить недоступность определенных сервисов, гарантийного обслуживания или неофициальную прошивку. В случае с электроникой серый импорт особенно угрожает покупателям, так как доступ к приложениям и приложениям варьируется в зависимости от страны. Так, в Украине на Smart-телевизорах "из коробки" уже предустановлены приложения украинских стриминговых сервисов, игровых платформ и популярные программы в Украине. Серый телевизор будет иметь все это, но из другой страны или на других языках, что точно не добавляет удобства.

Бренды хотят, чтобы их выбирали

Потребительская электроника — это очень конкурентный рынок. Каждый производитель прилагает максимум усилий, чтобы уменьшить цену на свой товар, сохраняя при этом качество.

Фото: KIVI

Учитывая безумную конкуренцию среди производителей, практика делать большую наценку, чтобы потом сделать "скидку -90%" уже уходит в прошлое. Поэтому все чаще встречаются распродажи на Черную пятницу со скидками на уровне –20% или –30%. К примеру, в 2021 году (последняя собранная статистика) цена на отдельную модель Smart TV KIVI в течение года составляла в среднем 14 тысяч грн, на Черную пятницу — 12 900 грн, и в середине декабря она вернулась к предыдущему значению около 14 тысяч грн.

В целом, рекомендация покупателям одна: по возможности совершать крупные покупки электроники в официальных сетях ритейла, чтобы быть уверенными в реальности скидок, а также следить за динамикой цен в преддверии периодов скидок, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Успешных и выгодных покупок!