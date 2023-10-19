Коли найвигідніше купувати телевізор. Думка гравців ринку

Коли краще купувати телевізор? Коли він дешевшає (і чи дешевшає?) Коли можна вибрати з максимального асортименту в магазинах, а не купувати те, що "залишилося"? Разом з брендом Smart-телевізорів KIVI розбираємося в цих питаннях і розвінчуємо міф, що акції, знижки, розпродажі – це обман і нажива для ритейл-мереж.

Як формується цінова політика для споживчої електроніки?

Виробники електроніки надають свої цінові умови для ритейлу. І саме це дозволяє мережам варіювати вартість на полиці магазину за допомогою націнок за додаткові сервіси, знижок в акційні періоди чи вигідних кредитних умов.

Звичайно, виробники електроніки залежні від цін на комплектуючі та умов, які виставляють найбільші світові виробництва. Адже дуже мало брендів будують власні фабрики — більшість гаджетів виробляється в Китаї чи інших країнах контрактним методом. Тож на етапі виробництва вплинути на собівартість телевізора можуть глобальні чинники. Так, наприклад, світова криза напівпровідників виникла через зупинку виробництв у Китаї з початком пандемії Covid-19 (звучить, як новина з минулого життя) і спричинила зменшення обсягів виробництва електроніки та зростання цін на них у всьому світі. Такого ж плану чинники – це логістичні проблеми (як приклад, інцидент, коли в 2021 році в Суецькому каналі сів на міль контейнеровоз "Ever Given" і на декілька днів вузький пролив був перекритий для інших суден), пандемії, війни, великі забастовки на фабриках і заводах в країнах-виробниках електроніки.

Фото: KIVI

Окрім собівартості, на остаточну ціну для українського споживача істотно впливає курс валют. Укріплення місцевої валюти часто знижує відпускні ціни, але ці зміни не кардинальні.

Як на вартість ТВ впливають безпосередньо ритейлери?

Загалом, ритейл-мережі роблять декілька великих розпродажів на рік, щоб збалансувати попит протягом року та кожен покупець зміг зробити велику покупку. Це періоди на початку весни, коли святкують День святого Валентина та Міжнародний жіночий день (цей період у маркетингу отримав назву Love season), Великодні знижки, кінець літа-початок осені (так званий період Back to School), Чорна п’ятниця та Новорічний розпродаж. В цей час ритейлери встановлюють найнижчі ціни на електроніку, зокрема і на Smart-телевізори. Розмір знижки сягає до -20%.

Також кожна ритейл-мережа робить великий сезон розпродажу під свій день народження. KIVI рекомендує слідкувати за розсилками мережевих продавців, типу Comfy, Rozetka, Eldorado та інших.

Порівнюючи динаміку цін на телевізори KIVI протягом року, аналітики бренду зазначають, що найвигідніший для покупки телевізора період — це Чорна п’ятниця (остання п’ятниця листопада кожного року). В 2023 році вона припадає на 24 листопада. Ціни на Чорну п’ятницю справді знижуються до -30% від середньорічної.

Попит реагує відповідно до цінових пропозицій: динаміка купівлі телевізорів KIVI зростає ближче до листопада та грудня (період Чорної п’ятниці та новорічних знижок), та спадає влітку. Ритейлери та виробники забезпечують зростаючий попит і дарують знижки саме тоді, коли вони дуже потрібні, адже в цей час покупці зайняті придбанням подарунків собі та близьким, а також оновлюють свої гаджети на більш нові моделі.

А є різниця, де купувати телевізор?

В Україні немає різниці, в якій області чи в якому місті купувати електроніку: найбільші мережеві ритейлери представлені всюди і всюди тримають ціни на конкурентному рівні. Можливо, поодинокі бізнеси можуть встановлювати вартість, яка буде відрізнятися, але є ризик натрапити на сірий імпорт чи б\в-техніку. Якщо продавець не заявляє цього у своїй комунікації, то вважайте, він обманює своїх покупців, які хочуть купити товар як новий і не підозрюють про його походження.

До речі, останні роки в Україні покращилася ситуація із сірим імпортом. "Сірі товари" — це ті, які завезли з інших країн та офіційно не зареєстрували в Україні. В KIVI говорять, що такі товари можуть бути дешевші на кілька тисяч гривень, але разом з цією «економією» можна отримати недоступність певних сервісів, гарантійного обслуговування чи неофіційну прошивку. У випадку з електронікою сірий імпорт особливо загрожує покупцям, тому що доступ до додатків та програм варіюється залежно від країни. Так, в Україні на Smart-телевізорах «з коробки» вже передвстановлені додатки українських стрімінгових сервісів, ігрових платформ та найпопулярніші програми в Україні. «Сірий» телевізор буде мати все це, але іншої країни або іншими мовами, що точно не додає зручності.

Бренди хочуть, щоб їх обирали

Споживча електроніка — це загалом дуже конкурентний ринок. Тож кожний виробник прикладає максимум зусиль, щоб зменшити ціну на свій товар, зберігаючи при цьому якість.

Фото: KIVI

Враховуючи шалену конкуренцію серед виробників, практика робити велику націнку, щоб потім зробити "знижку -90%" вже відходить у минуле. Тому все частіше зустрічаються розпродажі на Чорну п’ятницю зі знижками на рівні -20% чи -30%. До прикладу, в 2021 році (остання зібрана статистика) ціна на окрему модель Smart TV KIVI протягом року становила в середньому 14 тис грн, на Чорну п’ятницю — 12 900 грн, і в середині грудня вона повернулася до попереднього значення близько 14 тис грн.

В цілому, рекомендація покупцям одна: по можливості робити великі покупки електроніки в офіційних мережах ритейлу, щоб бути упевненими в реальності знижок, а також слідкувати за динамікою цін напередодні періодів знижок, щоб обрати найвигіднішу пропозицію. Успішних та вигідних покупок!