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Когда зуб неизбежно придется удалять?
Любая зубная единица однажды может травмироваться или начать разрушаться. Если лечение невозможно, выход один: экстракция. Правда, это не единственное показание к операции. Обо всех остальных рассказывают специалисты Люми-Дент.
Зубосохраняющие операции, эффективное лечение, наращивание высоты зубов – все это под силу современным квалифицированным стоматологам. Однако, нередки ситуации, когда зуб спасти невозможно, и единственный вариант – удалить зуб. Это касается и «восьмерок», и остальных зубов, хоть экстракция – последнее решение, которое хочется принимать специалисту.
Все о том, почему зубы приходится удалять, а также как проходит удаление зубов мудрости – уже в нашей статье.
Когда нужно удалять зуб
Если речь не идет о внезапном травмировании, зуб способен десятилетиями выдерживать нагрузки, перелечивание и пломбирование. Однако, даже при хорошем уходе и регулярных визитах к стоматологу от экстракции зуба никто не застрахован.
В каких случаях специалист скажет, что удаление зуба – единственный вариант?
- при значительном разрушении зуба вследствие травмы;
- при обширном кариозном поражении, которое распространилось на корень и соседние зубы;
- при периодонтите, когда зуб окончательно расшатался;
- при образовании крупной кисты или флюса, когда полость не очистить от бактерий без удаления.
При раннем обращении удаление зубов может не понадобиться: хирурги осуществляют сложные зубосохраняющие операции, удаляют часть корня или проводят эндодонтическое лечение, устраняя воспаление. И, в целом, у ответственных стоматологических пациентов проблем в разы меньше, а опасные процессы просто не успевают запуститься. Стоит ли жертвовать зубными единицами?
Когда необходимо удалять зуб мудрости
Хотя основные показания к удалению зуба мудрости такие же, как для остальных зубов, есть и особенности. Так, удаление зуба мудрости может потребоваться при:
- воспалении десны, когда зуб долгое время не может прорезаться;
- болевых ощущениях и повышенной чувствительности;
- невозможности осуществлять качественную гигиену;
- значительном кариозном поражении, когда лечение приведет только к дальнейшему разрушению;
- при дистопии – когда восьмерка расположена в челюсти под углом, не сможет прорезаться и будет вредить корню соседнего зуба;
- при ретенции – когда зуб мудрости не способен прорезаться из-за отсутствия места в челюсти или по другим причинам;
- иногда – при ортодонтическом лечении, перед установкой брекет-системы.
Из-за индивидуальных особенностей каждой единицы удалить зуб мудрости может быть немного сложнее. Потому существует три степени сложности операции:
- простая – когда это обыкновенный прорезавшийся зуб мудрости, удаление которого не требует дополнительного времени и усилий;
- сложная – когда зуб разрушен, около него образовалась киста или флюс;
- атипичная – касается ретинированных и дистопированных восьмерок.
Какой ни предстояло бы удалить зуб, пациенту важно понимать, что операция будет безопасной, безболезненной и недолгой. Единственное, что вы почувствуете – укол анестетика. А дальше опытный хирург-стоматолог сделает все как нужно. Особенно, если это специалист клиники Люми-Дент.