Консалтинг В2В рынке для международных перевозок. Почему это важно?

Когда перед предпринимателем стоит вопрос поиска новых поставщиков, неотвратимо возникает вопрос: "С чего начать?"

Компания Fialan предоставляет своим клиентам услуги бизнес-консалтинга. Специалисты, исследующие рынок поставок на протяжении многих лет, смогут помочь вам в вашем сотрудничестве с китайским бизнесом. Детальнее об этом расскажет директор международной логистической компании Fialan Татьяна Дмитрук.

Для чего это нужен Fialan Consulting ? В качестве примера мы приведем вам один из последних наших кейсов. Клиент заказал большую партию чемоданов. Его устраивает все: качество, стоимость, условия контракта. Однако это значительный риск для него, поскольку заказчик совсем ничего не знает о самом поставщике: какая у него репутация, действительно ли товар соответствует заявленному, будут ли выполнены условия договора и не нарушены ли законы.

Специалисты нашей компании находятся непосредственно в Китае и проводят контроль качества и проверку юридических моментов. Поскольку сейчас существуют ограничения относительно выезда граждан Украины за границу, то очень удобно то, что есть доверенные лица на месте. Наш сотрудник смог уверенно сказать, какого на самом деле качества чемодана, который мы планировали заказать. Таким образом, мы избегаем ситуаций, когда уже бракованный товар приходит в Украину и заказчику не нужно на месте решать и беспокоиться о том, как этот товар вернуть назад.

Что вы получаете? Во-первых, Fialan разработает для вас индивидуальный анализ вашего будущего сотрудничества с китайским поставщиком. Учитываются все факторы и преимущества, и риски. Таким образом вы экономите время, поскольку вам не нужно самостоятельно ехать на производства в Китае и искать связи или посредников. Задачей специалистов компании Fialan также просчет возможных финансовых и юридических рисков. Консалтинг включает также контроль доставки. Вы гарантированно получаете заказанный товар, груз полностью застрахован и в определенные сроки будет доставлен вам.