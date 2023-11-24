PIN-UP Foundation вместе с TulSun Foundation утеплили реабилитационный центр для детей в Киевской области

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation в сотрудничестве с партнером TulSun Foundation подготовили к зиме “Фастовский учебно-реабилитационный центр”, где учатся 172 ребенка с инвалидностью.

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В последние годы "Фастовский учебно-реабилитационный центр" нуждался в утеплении фасада для обеспечения комфорта и безопасности детей во время холодного сезона. Усилиями фондов был полностью утепленный фасад помещения согласно современным стандартам, а также произошла замена окон на новые. Это обеспечит воспитанников центра теплом и улучшит условия их обучения.

" Совместными усилиями мы доказали, что всегда существует возможность помогать детям, особенно в период войны. Мы счастливы, что могли быть частью этого процесса, а воспитанники центра будут находиться в уютных условиях", - прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

"Мы уверены, что наши совместные усилия помогут детям центра чувствовать себя комфортно в холодные периоды года. Мы будем продолжать поддерживать образовательные учреждения для детей с инвалидностью, чтобы они могли получать качественные условия для развития, реабилитации и обучения", - прокомментировала глава фонда TulSun Foundation Юлия Кваша.

Все строительные работы были проведены независимым подрядчиком с соблюдением самых высоких стандартов безопасности и эффективности.

PIN-UP Foundation и TulSun Foundation продолжают работать, чтобы сделать жизнь детей более счастливой и комфортной.

PIN-UP Foundation — благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

TulSun Foundation – это благотворительная организация, которая занимается поддержкой детей с инвалидностью, а также детей из социально незащищенных категорий Киевской области с целью обеспечения им качественного образования, медицинской помощи и возможностей для развития в будущем. Фонд активно сотрудничает с партнерами и неприбыльными организациями для реализации проектов, направленных на улучшение условий жизни и будущего социально уязвимых детей.