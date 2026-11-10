Окна в квартире или офисе редко остаются просто стеклом и рамой — рано или поздно возникает вопрос, чем их закрыть от солнца, интересных взглядов соседей или утреннего света, пробуждающегося в шесть утра летом. Классические шторы часто выглядят тяжело, собирают пыль и плохо сочетаются с современным интерьером, поэтому все больше людей выбирают роллеты на окна – решение, которое занимает мало места, легко моется и работает даже на нестандартных проемах.

Роллеты — не новое изобретение, но за последние десять лет они сильно изменились. Если раньше это были простые пластиковые полоски, которые заедали при малейшем перекосе, то сейчас производители предлагают десятки вариантов ткани, механизмов крепления и способов управления – от обычной цепочки до пульта дистанционного управления. Выбор настолько широк, что человек, впервые сталкивающийся с темой, часто теряется между кассетными, рулонными и день-ноч системами.

Роллеты на окна: как выбрать и не пожалеть через год

Прежде чем заказывать первое, что понравилось в каталоге, следует разобраться, какая конструкция подходит именно под ваше окно. К примеру, тканевые ролеты хорошо держат форму на окнах шириной до двух метров, а на больших проемах лучше работают модели с дополнительным усилением полотна или направляющими с обеих сторон. Подробнее о типах тканей, плотности и светопропускной способности можно посмотреть в разделе ролеты на окна, где производитель показывает, чем одна модель отличается от другой на практике, а не только в рекламном описании.

Окна в квартире или офисе редко остаются просто стеклом и рамой — рано или поздно возникает вопрос, чем их закрыть от солнца.

Компания Vikont, разрабатывающая эти системы, работает с рынком Днепра и области уже не первый год, и за это время их мастера успели увидеть почти все возможные варианты окон – от стандартных панельных домов до складных эркеров и мансардных конструкций. Это сказывается на качестве консультаций: заказчику не пытаются продать самый дорогой вариант, а подбирают систему под конкретную проем, стиль интерьера и бюджет.

Путаница между этими тремя видами возникает постоянно, и это логично — внешне они действительно похожи. Рулонные шторы обычно имеют более толстую ткань и меньше вариантов крепления, жалюзи – это горизонтальные или вертикальные ламели из пластика или алюминия, а роллеты на окна – это сплошное полотно, которое сворачивается в компактный валик сверху окна. Главная практическая разница в том, что ролеты не провисают со временем и не деформируются от влаги, поэтому их часто ставят на кухне и ванной.

Особенности крепления без сверления рамы

Отдельный плюс – возможность установить роллеты без сверления пластиковой рамы, на специальные кронштейны, которые держатся за счет прижимного механизма. Это важно для съемных квартир или для людей, которые боятся испортить новые металлопластиковые окна. Монтаж такого типа занимает буквально двадцать-тридцать минут и не оставляет следы, если потом захочется демонтировать систему.

Какой материал полотна выбрать под конкретную комнату

Ткань для роллет бывает просвечиваемой, полузатемнивающей и полностью блекающей. Для спальни обычно берут блекаут — она блокирует до 99% света и спасает от уличных фонарей, а для кухни или гостиной достаточно полузатемняющей ткани, пропускающей мягкий рассеянный свет днем. Отдельная категория – роллеты день-ночь, где два слоя ткани с чередованием полосок позволяют регулировать степень освещенности, сдвигая один слой относительно другого.

Есть еще практический нюанс, о котором мало кто думает заранее: ткань с пропиткой против выгорания стоит несколько дороже, но на южных окнах она служит в два-три раза длиннее обычной. Если окно выходит на солнечную сторону дома, переплата на этом этапе окупается уже за первый год эксплуатации, потому что не приходится менять полотно из-за выцветшего цвета.

Механизмы управления и на что обращать внимание при заказе

Большинство систем управляются цепочкой или пружинным механизмом с фиксатором, и для стандартного окна этого вполне достаточно. Но для больших витражных конструкций или окон в труднодоступных местах – например, над лестницей или в мансарде – следует рассмотреть электропривод с пультом. Он стоит дороже, зато снимает проблему с ручной регулировкой на высоте в несколько метров.

При заказе роллет на окна важно учитывать несколько вещей одновременно, и именно здесь новички чаще всего ошибаются:

Механизмы управления и на что обращать внимание при заказе