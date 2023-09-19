Самые дорогие шины в мире: чем знамениты Pirelli

Старейший производитель шин в мире выпустил первую модель еще в 1901 году, и с того времени уверенно наращивает мощности. Сейчас его продукцию производят на 22 заводах в разных странах, а ассортименте представлены варианты для любого вида техники. В том числе шинами Пирелли пользуются победители «Формулы-1».

Преимущества шин Pirelli

Компания производит несколько разноплановых линеек, ориентированных на разные типы автомобилей. Их не стоит сравнивать по рабочим свойствам, поскольку инженеры ориентируются на разные условия эксплуатации. Но все шины Пирелли объединяют такие преимущества:

хорошая управляемость на высоких скоростях;

стабильность протектора на поворотах;

низкий уровень шума;

увеличенный пробег и срок эксплуатации;

передовая резиновая смесь без ароматизаторов;

отличная экономичность на небольшой скорости;

хороший отвод воды из канавок протектора.

Покрышки Пирелли создают согласно строгим экологическим требованиям, установленными в Евросоюзе. Для них используют только безопасные материалы, даже не применяют отдушек и других добавок, которые могут загрязнять атмосферу. А подобрать модель для своего автомобиля можно тут: dok.ua/catalog/shiny.

Интересные факты

В 1872 году Джованни Баттиста Пирелли с компаньонами приобрел небольшой завод и начал производство резиновых изделий. В то время автомобильные шины не были распространены, но в 1894 году компания ввела в ассортимент велосипедные покрышки.

Джованни был талантливым химиком, и производство быстро расширялось, ведь продукция высокого качества мгновенно приобрела популярность. Сейчас на месте того маленького завода находится штаб-квартира концерна — Башня Пирелли высотой 127 м.

Первый патент на автошины они получили в 1901 году, а спустя три года эта производственная линия была выделена в особый цех. Джованни Баттиста первым догадался, что лучшей рекламой станет практическое использование продукции. Поэтому начал бесплатно предоставлять свои покрышки самым перспективным гонщикам. Шины, с которыми побеждают, мгновенно разлетелись с прилавков.

После победы команды на ралли Париж-Дакар в 1907 году шины Pirelli стали известны во всем мире, и владельцы не упустили своего шанса. Они поддерживали высочайшее качество товара, расширили производство и начали создавать новые технологии резиновых смесей.

Для лучшего охвата рынка к 1920 году были построены фабрики в Аргентине, Испании, Великобритании. А в 1927-м появились знаменитые Superflex Stella Bianca, которые стали стандартом гоночных шин. Но главным потрясением для консервативного общества стал откровенный календарь с мировыми звездами кино от Пирелли. Для него в свое время снимались Софи Лорен, Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес.