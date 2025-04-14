Сравнение ноутбуков с различными процессорами: Что выбрать для ваших задач?

Современных моделей ноутбуков существует такое большое количество, что каждый точно сможет найти подходящий. Все модели отличаются основными техническими характеристиками, благодаря которым они могут более или менее качественно выполнять те или иные действия. Например, ноутбуки для геймеров и для офисной работы, которые можно подобрать на странице https://wo.ua/noutbuki/, обладают абсолютно разными параметрами. И один из них, который важен при выборе девайса, – это процессор. Про него и поговорим детальнее.

Что такое процессор в ноутбуках и для чего он вообще нужен

Это небольшая пластинка с микросхемой, которая отвечает за все процессы ноутбука. Собственно, отсюда и название. История процессоров имеет довольно долгий путь: первые прототипы появились еще в 1940-х годах, и за 80 лет претерпели множество изменений.

ЦП (центральный процессор) хранит данные программ и файлов, отдает команды другим частям ноутбука, извлекает команды из памяти. Действию, которое следует после одного нажатия мышкой, предшествует целая цепь микродействий, выполняемых процессором, чтобы на клик мышкой был нужный ответ от устройства.

Основные бренды процессоров

Процессоры являются основной частью практически всей электроники. Даже современные детские игрушки оборудованы микропроцессорами. Для разной техники нужны разные конфигурации, поэтому производством ЦП для мобильных и компьютерных устройств занимаются такие компании:

Apple (Apple Silicon);

Samsung (Samsung Exynos);

Intel;

AMD;

MediaTek;

Qualcomm Technologies Inc.

Самые распространенные из них – Intel и AMD. Они занимают большую часть рынка стационарных ПК и ноутбуков - около 90-95%. Процессоры этих брендов делятся на семейства: Intel Core, Intel Processor, Intel Celeron, AMD Ryzen, EPYC, хотя самые популярные и часто встречающиеся - Intel Core и AMD Ryzen.

Samsung и Apple производят процессоры только для своих товаров, однако в ноутбуках Samsung довольно часто можно встретить процессоры Intel.

MediaTek и Qualcomm Snapdragon больше ориентированы на мобильную технику, хотя ноутбуки с их процессорами также можно найти, хотя они представляют более бюджетный сегмент.

Сравнение ноутбуков с различными процессорами

Рассмотрим для примера ноутбуки с мощными процессорами из премиум-сегмента и устройства, оборудованные MediaTek/Qualcomm Snapdragon.

Важно отметить, что для бытовых задач будет достаточно 6-8 ядерного процессора, однако чем выше нагрузка, тем более мощный нужен чип.

Samsung Galaxy Book3 Ultra - один из лучших на данный момент ноутбуков бренда Samsung. По своим характеристикам отлично справится не только с бытовыми задачами, но и с такими заданиями, как работа с графикой, обработка и монтаж видео. Такую продуктивность обеспечивает 14-ядерный энергоэффективный процессор Intel Core i9. Единственный минус - цена; данную модель вряд ли можно отнести к категории бюджетных.

HP 14-em0012ua. За счет габаритов ноутбук можно отнести к категории ультрабуков - легких и удобных для ежедневной носки устройств, так как весит всего 1,4 кг. Такие модели идеально подходят для бытовых задач - работы с офисными программами, обработки контента, учебы. Производительность обеспечивает процессор 5-го поколения семейства AMD Ryzen. Однако регулярную работу с объемным видеоконтентом или гейминг такой процессор не потянет.

Asus ROG Strix Scar. Данную модель можно назвать едва ли не монстром в плане производительности, которую обеспечивает 24-ядерный процессор Intel Core i9. Устройство легко обрабатывает игры с яркой графикой, обеспечивая плавность движений и точную передачу цвета. Его основной минус - цена, которую опять-таки определяет процессор.

Название ноутбука Процессор Преимущество процессора Samsung Galaxy Book3 Ultra 14-ядерный Intel Core i9 Высокая производительность для графики и видео HP 14-em0012ua AMD Ryzen 5-го поколения Эффективен для офисных задач и повседневного использования Asus ROG Strix Scar 24-ядерный Intel Core i9 Мощная обработка игр и яркой графики

Заключение

Чтобы выбрать ноутбук, подходящий вам по производительности, необходимо в первую очередь определить, какие функции будет выполнять устройство. Мощность и плавность работы определяет количество ядер - эта информация всегда указывается производителем техники. Intel Core - практически беспроигрышный вариант благодаря большому количеству моделей в разных семействах и поколениях. Однако учитывайте, что чем мощнее процессор, тем выше общая стоимость техники. Впрочем, и среди бюджетных линеек можно найти модели с отличной производительностью.