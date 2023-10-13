Трендовые цвета и забота об экологии: чем еще радуют Apple Watch 9

Уже в продаже умные часы Эпл девятого поколения. Для пользователей их выход не стал неожиданностью, так как купертиновцы обновляют ассортимент аксессуаров ежегодно. Зато аппаратные и программные обновления устройств держались в секрете до последнего и были раскрыты только во время официальной презентации — 12 сентября 2023 года. Сейчас о фишках и нововведениях Apple Watch 9 можно говорить без фантазий и прикрас. В этой статье — только реальные факты и характеристики.

Расцветки

Эпл Вотчи всегда славились богатой цветовой палитрой. Series 9 — не исключение. В линейке рекордное количество оттенков:

темный и глубокий полуночный;

звездное сияние — с легким, приятным глазу перламутром;

классика в мире гаджетов — серебристый;

красный — «благотворительный» цвет, позволяющий приобщиться к добрым делам Apple;

розовый — вероятно, навеянный популярностью Барби-мира;

графитовый — идеальный для деловых образов;

золотой — универсальный и подходит под все.

Материалы

Помимо благотворительных инициатив, компания Apple не забывает также об экологических. Именно поэтому продукты становятся безопаснее для окружающей среды. Новые Apple Watch можно выбрать из углеродно-нейтральных материалов (в том числе — ремешок).

С заботой об экологии создана каждая деталь интеллектуальных часов: от алюминиевого или стального корпуса до встроенных магнитов и печатных плат. Кроме того, Вотчи энергоэффективны. Они экономно расходуют ресурсы аккумулятора, быстро заряжаются, поддерживают режим экономии.

Процессор

S9 SiP — на шаг впереди. Шустрый, ловкий и выносливый. Он выдает топовую производительность при любых нагрузках. Где бы ни был пользователь, и какие бы задачи не ставил перед iWatch 9, — инновационному чипу все под силу.

Центральный процессор поддерживает передовые технологии машинного обучения и обеспечивает поддержку обновленного арсенала функций. Скорость выполнения вычислительных операций — гораздо выше, чем у предшественника S8, как и количество транзисторов.

Экран

Наручные умные часы должны быть яркими, иначе могут возникнуть проблемы с отображением при плохом освещении или, наоборот, при чрезмерно насыщенном свете.

У «девятки» — сразу несколько крутых фишек:

Предельная яркость до 2000 нит — как у прошлогодних усиленных Ultra; затемнить дисплей можно до 1 нит, если не хочется «сверкать» им в кинозале или другом неосвещенном помещении; на экран выведены новые блоки информации, благодаря чему полезное пространство используется еще рациональнее.

Двойное касание — на все случаи жизни

Новый жест, доступный для Эпл Вотчей, смело можно назвать технологией будущего. Чтобы активировать экран или принять вызов, не нужно прикасаться к дисплею и даже корпусу часов. Функции срабатывают практически по щелчку пальцев и даже проще: достаточно дважды подряд соединить указательный палец с большим (как будто показывая знак Ok).

Традиционно, девятая серия представлена двумя конфигурациями: 45-миллиметровой для широкого или среднего запястья и 41-мм — для тонкого. Ассортимент аксессуаров не ограничивается фирменными продуктами Apple, сторонние производители также предлагают браслеты и защитные приспособления для новинки.