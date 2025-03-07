В Aristipp рассказали, почему переезд в Португалию так привлекает иностранцев

Португалия — страна, где атлантические волны разбиваются о берега старой Европы — в последнее десятилетие переживает настоящий иммиграционный ренессанс. Некогда известная преимущественно своими мореплавателями, портвейном и меланхоличным фаду, сегодня она превратилась в глобальный центр притяжения для международных мигрантов разных категорий: от состоятельных инвесторов до цифровых кочевников, от пенсионеров до молодых специалистов.

Статистика подтверждает этот тренд: с 2015 года количество иностранных резидентов в стране увеличилось более чем вдвое, превысив отметку в 700,000 человек, что составляет около 7% населения. Этот феномен требует осмысления и анализа. Какие фундаментальные факторы превратили западную окраину Европы в одно из самых привлекательных мест для релокации? Рассмотрим вместе с миграционным экспертом из компании Aristipp ключевые аспекты, определяющие уникальную позицию Португалии на карте международной миграции.

Доступные программы для получения вида на жительство

Фото Pixabay

Golden Visa — иммиграция через инвестиции

Программа "Золотая виза" стала одним из главных магнитов для состоятельных иностранцев. Она предлагает путь к ВНЖ Португальской Республики через различные инвестиции:

Приобретение недвижимости (от €500,000);

Инвестиции в фонды или бизнес (от €500,000);

Создание рабочих мест.

Особенность программы в том, что она требует минимального физического присутствия в стране (всего 7 дней в году), что делает её идеальной для тех, кто не готов к немедленному переезду.

Виза D7 — для людей с пассивным доходом

Популярность этой визы растет среди пенсионеров, фрилансеров и удаленных работников. Основное требование — доказать стабильный пассивный доход (около €760 в месяц на главного заявителя). Виза D7 подходит для тех, кто действительно планирует проживать в Португалии большую часть года.

Программа NHR — налоговые преимущества

Non-Habitual Resident (NHR) — это не иммиграционная программа, а налоговый режим, действующий 10 лет. Он предлагает:

Фиксированную ставку 20% на доходы, полученные в Португалии;

Возможность освобождения от налогов на зарубежные доходы при определенных условиях.

Эта программа особенно привлекательна для предпринимателей, IT-специалистов и пенсионеров.

Экономические преимущества

Фото Pixabay

Доступная стоимость жизни

Несмотря на рост цен в последние годы, Португалия остается одной из самых доступных стран Западной Европы:

Аренда квартиры с одной спальней в центре Лиссабона: €700-900;

Обед в недорогом ресторане: €10-15;

Месячный проездной на общественный транспорт: €40.

В небольших городах и сельской местности цены еще ниже, что позволяет поддерживать высокий уровень жизни при относительно невысоких затратах.

Развивающийся рынок недвижимости

Рынок недвижимости Португалии показывает стабильный рост, что делает инвестиции привлекательными:

Средний прирост стоимости недвижимости: 5-8% в год;

Возможность сдачи в краткосрочную аренду туристам;

Разнообразие предложений: от исторических зданий до современных апартаментов.

Климат и география

Фото Pixabay

Мягкие зимы и солнечное лето

Португалия может похвастаться более чем 300 солнечными днями в году. Климат варьируется от средиземноморского на юге до более умеренного на севере:

Алгарве (средняя температура зимой +16°C, летом +28°C);

Лиссабон (мягкие зимы и теплое лето без изнуряющей жары);

Порту (более прохладный и влажный климат, идеальный для тех, кто не переносит жару).

Разнообразие природных ландшафтов

На относительно небольшой территории Португалии сосредоточено удивительное разнообразие природы:

850 км побережья с потрясающими пляжами;

Горные массивы Серра-да-Эштрела;

Живописные долины реки Дору;

Заповедные зоны и национальные парки.

Социальные факторы и качество жизни

Высокий уровень безопасности

Португалия регулярно входит в топ-5 самых безопасных стран мира по Global Peace Index. Уровень преступности здесь один из самых низких в Европе, что создает комфортную атмосферу даже в крупных городах.

Дружелюбие к иностранцам

Миграционный эксперт компании Aristipp подчеркивает, что португальцы известны своим гостеприимством и толерантностью к иммигрантам. Многие отмечают легкость социальной адаптации благодаря открытости местных жителей.

Качественное здравоохранение

Система здравоохранения Португалии занимает высокие позиции в мировых рейтингах:

Универсальная государственная медицинская система (SNS);

Доступные цены на частное медицинское страхование (от €40-60 в месяц);

Высококвалифицированные врачи, многие из которых говорят по-английски.

Сильная система образования

Бесплатное государственное образование для резидентов;

Международные школы в крупных городах;

Престижные университеты с программами на английском языке (Universidade de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, Universidade de Coimbra).

Практические аспекты переезда

Языковой барьер

Хотя португальский является официальным языком, в городах и туристических зонах широко распространен английский:

Многие государственные службы предлагают информацию на английском;

В крупных городах можно комфортно жить, владея только английским;

Для полной интеграции рекомендуется изучение португальского языка (доступны госпрограммы для иммигрантов).

Растущие экспат-сообщества

За последние годы в Португалии сформировались активные международные сообщества:

Цифровых кочевников и IT-специалистов;

Пенсионеров из северной Европы и США;

Предпринимателей и инвесторов.

Эти сообщества значительно облегчают адаптацию новым резидентам, предоставляя поддержку и полезные контакты.

Вызовы и ограничения

Бюрократия

Несмотря на все преимущества, португальская бюрократия может быть медленной:

Долгое ожидание документов;

Сложности с записью на прием в иммиграционную службу;

Необходимость предоставления нотариально заверенных и апостилированных документов.

Растущие цены на недвижимость

В популярных городах, особенно в Лиссабоне и Порту, наблюдается значительный рост цен на жилье, что создаёт определенные сложности для новых переселенцев.

Релокация в Португальскую Республику как возможность для роста и развития

Переезд в Португалию привлекает иностранцев благодаря уникальному сочетанию благоприятного климата, высокого качества жизни, относительно доступной стоимости проживания и дружелюбной атмосферы. Разнообразные иммиграционные программы делают эту страну доступной для людей с разным уровнем дохода и различными жизненными целями.

По мнению экспертов Aristipp, несмотря на определенные бюрократические сложности, преимущества жизни в этой солнечной стране с богатой культурой и историей для многих перевешивают возможные трудности адаптации. Важно тщательно планировать переезд, учитывая как очевидные плюсы, так и потенциальные вызовы, чтобы новая жизнь в Португалии оправдала все ожидания.