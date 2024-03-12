В феврале почти 1 тысяча украинских семей получила помощь от PIN-UP Foundation.

Волонтеры благотворительного фонда PIN-UP Foundation в рамках проекта LINE-UP обеспечили 978 украинских семей из прифронтовых территорий Украины товарами первой необходимости.

Волонтеры гуманитарного проекта LINE-UP, запущенного благотворительным фондом PIN-UP Foundation, уже более полугода регулярно выезжают в населенные пункты Украины. В феврале волонтеры совершили 13 гуманитарных поездок в 32 населенных пункта Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. В целом волонтерами PIN-UP Foundation в феврале было доставлено 15 468 кг различных товаров – это продуктовые, бытовые медицинские, детские наборы, а также книги для детей, подгузники, корм для животных и топливные брикеты. Таким образом, помощь от фонда в феврале получили 978 семей (2 600 человека).

Каждый выезд наших волонтеров направлен на помощь украинцам, проживающим на деоккупированных или прифронтовых территориях страны. Сегодня они лишены возможности нормальной жизни, поэтому наша миссия - принести надежду и поддержку в каждый дом, который получает нашу помощь”, - прокомментировала Марина Ильина, президент благотворительного фонда PIN-UP Foundation.

Всего за период работы проекта LINE-UP помощь от фонда получили более 20 тыс. украинцев с деоккупированных и прифронтовых территорий Украины.