В марте почти 1 тысяча украинских семей получила помощь от PIN-UP Foundation

Волонтеры гуманитарного проекта LINE-UP, реализующего благотворительный фонд PIN-UP Foundation, активно продолжают посещать населенные пункты Украины. В марте они совершили 13 гуманитарных поездок в 9 населенных пунктов Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Всего в прошлом месяце волонтеры PIN-UP Foundation доставили украинцам более 17 тонн различных товаров: продуктовые наборы, бытовую и медицинскую продукцию, детские наборы, книги для детей, подгузники, корма для животных, препараты для обработки и вакцины. Всего в марте помощь от фонда получили 2466 человек (981 семья).

"Работа LINE-UP – это регулярная поддержка украинцев, которая им сейчас просто необходима. Из-за таких гуманитарных инициатив мы предоставляем семьям на деоккупированных и прифронтовых территориях надежду на лучшее будущее", – комментирует Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Всего за время существования проекта LINE-UP помощь от фонда получили более 34 404 из деоккупированных и прифронтовых регионов Украины.

PIN-UP Foundation — это благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.