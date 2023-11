Встречай o'go — новое пространство для тех, кто хочет большего

На правах рекламы

18+ Наша продукция предназначена для совершеннолетних потребителей никотина.

Польза, выгода и сообщество – все это о o'go.

myogo.com.ua – новая мультибрендовая платформа и пространство для людей, живущих в стиле on the go (в движении). Современный темп жизни учит нас ценить новый экспириенс каждый день, поэтому платформа объединяет сразу несколько направлений:

Во-первых, это пространство, на котором совершеннолетние пользователи могут ознакомиться с разнообразной никотиносодержащей продукцией, в частности с пауками VELO, а также получить доступ к аксессуарам, эксклюзивному мерчу и прочему. Ведь o'go – это пространство для тех, кто хочет все и сразу, не тратит время на сомнения и ценит новый экспириенс. Во-вторых, это o'go club – комьюнити единомышленников и программа лояльности. Потому что o'go – для тех, кто привык получать больше, любит развлечения и ценит друзей.

Что делать на o'go? Все и не перечислишь!

o'go — это о свободе общения и новом опыте. Именно здесь люди вдохновляют друг друга не тратить время на сомнения и замечать возможности, открывающиеся перед ними каждый день.

С o'go ты будешь в курсе последних новинок, а также будешь находить друзей, потому что вместе всегда интереснее. Здесь тебя ждут интересные статьи, анонсы, много общения и все, чтобы жить в стиле o'go.

Хочешь поделиться впечатлениями от использования никотинсодержащей продукции? Поспорить о том, какой из новых вкусов лучше? Поделиться дизайном классного аксессуара для своего девайса? o'go создан именно для тех, кто не боится проявлять себя.

Но настоящие приключения начинаются, когда ты регистрируешься на сайте и входишь в свой аккаунт. Ты оказываешься в o'go club — закрытом клубе единомышленников, где ко всему перечисленному прибавляется выгода за накопленные XP. XP – это experience points, которые можно обменять на многие приятные бонусы, о которых именно расскажем далее. Больше друзей – больше впечатлений.

Вступай в o'go club

o'go club – это пространство для тех, кто не тратит время на сомнения и ценит новый экспириенс. А новый экспириенс измеряется в XP.

Когда пользователь становится активным участником клуба, он получает возможность делиться опытом (отзывами на продукцию), приглашать друзей и покупать аксессуары. И за определенное действие на платформе начисляются XP.

Как заработать XP?

XP начисляются за ряд действий в o'go, ведь это пространство для тех, кто привык получать больше. Поэтому:

Приглашай совершеннолетних друзей, являющихся потребителями никотина, в закрытый o'go club – и вы оба получите XP * .

в закрытый o'go club – и вы оба получите XP . Произведения в «Мастерской» , участвуй в конкурсах.

, участвуй в конкурсах. Оставляй отзывы . Так мы получим правдивый фидбек о продукции и сможем развиваться, а ты правильно, получишь еще XP.

. Так мы получим правдивый фидбек о продукции и сможем развиваться, а ты правильно, получишь еще XP. Получи сервис и покупай аксессуары. С o'go club тебе начисляются XP даже за использование бесплатных сервисов в наших фирменных пространствах. Теперь профессиональная чистка, диагностика девайса, гравировка = XP.

Какие возможности открывают XP? Опций много: сертификаты в магазины партнеров, уникальный мерч, аксессуары и даже современные гаджеты для самых активных.

* Подробнее о правилах программы «o'go club» можешь узнать по ссылке

Проявляй творчество вместе с другими

o'go собирает тех, кто не боится проявлять таланты. Но создателям нужно коммьюнити единомышленников. Их мы собираем в o'go club и Telegram-канале «Мастерская».

Каждый месяц на странице сообщества публикуют творческую задачу, позволяющую участникам проявить креативность и получить положительные эмоции. Каждая задача – возможность получить уникальный подарок или XP.

Это только верхушка айсберга. А новая платформа o'go – лучший способ быть в курсе всех активностей и важных анонсов. Присоединяйтесь к нашему уникальному комьюнити в Instagram и Telegram, чтобы быть всегда в курсе всех новостей!