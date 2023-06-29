Выбор роутера по 5 критериям

Выбрать качественный роутер для стабильного интернета не так сложно, как кажется. Не обязательно углубляться в его внутреннее строение и принципы функционирования. Сложные технические нюансы лучше оставить для профессионалов в области телекоммуникаций, а в качестве ориентиров — использовать базовые характеристики.

Производитель

Удачный выбор бренда — половина успеха. В приоритете производители, о которых легко найти информацию в интернете. Ноунеймы не так привлекательны, поскольку их продукция всегда покрыта флером неизвестности. Если повезет, техника будет работать на «ура», но может сложиться и совершенно противоположная ситуация. Лучше не рисковать. Тем более, именитых брендов очень много и они предлагают продукцию из разных ценовых сегментов. Чтобы получить хороший баланс цены и качества, можно купить роутер Netis, Tenda, TP-Link, Asus, D-Link.

Класс

Класс определяет сферу эксплуатации и функциональные возможности маршрутизатора.

Бытовой (домашний) роутер способен обеспечить быстрый и бесперебойный доступ к интернету для домашних компьютеров, смартфонов, элементов умного дома.

Офисный — обладает увеличенной зоной покрытия, так как ориентирован на большое количество техники.

Игровой — с различными «плюшками» для геймеров, в том числе — с ускоренным подключением к игровым серверам и приоритезацией геймерских устройств.

Частоты

У каждого варианта — свои преимущества и недостатки.

2,4 ГГц — рабочая частота недорогих моделей, предназначенных для жилых помещений и маленьких офисов. Из плюсов — дальность распространения сигнала и прохождение препятствий. Минус — ограниченные скоростные показатели. 5 ГГц дает высокую скорость передачи данных и отсутствие помех, вызванных перегрузкой каналов. Недостаток — совместимость далеко не со всеми востребованными интернет-гаджетами.

Два рабочих диапазона — гораздо лучше, чем один. При использовании роутера 2,4 ГГц/5 ГГц можно рассчитывать на стабильное Wi-Fi подключение, отсутствие обрывов связи и других типовых проблем. Даже если техника не поддерживает стандарт 5 ГГц, ее можно подключить ко второй сети (2,4 ГГц), транслируемой маршрутизатором.

Разновидность антенн

Встроенные антенны защищены корпусом, поэтому более надежны и устойчивы к механическим повреждениям. Также в числе их преимуществ всесторонняя направленность.

Внешние антенны бывают всенаправленными и узконаправленными. Чтобы улучшить качество соединения, их положение можно регулировать вручную. Оптимальное количество антенн для домашнего роутера — 2 или 4 (в зависимости от возможностей провайдера и подключенного тарифа).

Порты

Чем больше LAN портов предусмотрено, тем к большему количеству устройств можно подвести интернет через кабель. Скорость до 100 мегабит в секунду — комфортный минимум для нетребовательных пользователей. До 1000 мБит — хороший показатель для беспрепятственного потребления мультимедийного контента в режиме онлайн. До 2500 мБит — для стриминговой деятельности или прохождения онлайн игр с «тяжелой» графикой.

Скорость Wi-Fi стоит подбирать максимальную в подходящем ценовом диапазоне, так как реальные показатели отличаются от указанных в инструкции.

В списке важных параметров выбора — дополнительные функции. Возможность создания гостевых сетей, защита от атак и родительский контроль — полезные фишки, которые пригождаются в ходе эксплуатации.