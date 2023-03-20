WhiteBIT задонатила миллион на создание флота морских дронов

Владимир Носов, основатель и СЕО одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT, на условиях конкурса передал своим подписчикам 250 NFT из коллекции UACatsDivision, общая стоимость которых составляет 1 млн. грн.

Речь идет о NFT, продажа которых была объявлена на официальной фандрайзинговой платформе United 24 ради сбора средств на приобретение морских боевых дронов для Украины.

О конкурсе на передачу купленных на аукционе криптографических токенов Носов объявил 14 марта на своей странице в Instagram.

"Мы выкупили 250 NFT из коллекции UACatsDivision и надеемся, что этим вкладом сможем приблизить закрытие сбора на создание первого в мире флота морских дронов. Теперь мы хотим передать их украинцам, чтобы каждый почувствовал свою причастность к помощи Украине и нашим защитникам", – комментирует Владимир Носов.

По условиям, участники конкурса должны распространить историю с изображением Cats Division, обозначить страницы биржи, Владимира Носова и организаторов благотворительного аукциона: UA Cats Division, платформы United 24 и одного из ведущих медиа о крипте Incrypted.

Меньше чем за сутки было опубликовано более 250 сториз и определены победители конкурса.

Криптобиржа WhiteBIT родом из Харькова и системно поддерживает Украину во время полномасштабной войны с РФ. В частности, компания переводит средства на гуманитарную помощь харьковчанам, а также активно участвует в благотворительных инициативах. С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT выделила почти $11 млн собственных средств в помощь украинцам и Вооруженным силам Украины.

Напомним, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. Недавно биржа в партнерстве с Минцифры и другими игроками индустрии запустили безвозмездный курс по криптограмотности, что позволит украинцам овладеть блокчейном.