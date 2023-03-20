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WhiteBIT задонатила миллион на создание флота морских дронов
Владимир Носов, основатель и СЕО одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT, на условиях конкурса передал своим подписчикам 250 NFT из коллекции UACatsDivision, общая стоимость которых составляет 1 млн. грн.
Речь идет о NFT, продажа которых была объявлена на официальной фандрайзинговой платформе United 24 ради сбора средств на приобретение морских боевых дронов для Украины.
О конкурсе на передачу купленных на аукционе криптографических токенов Носов объявил 14 марта на своей странице в Instagram.
"Мы выкупили 250 NFT из коллекции UACatsDivision и надеемся, что этим вкладом сможем приблизить закрытие сбора на создание первого в мире флота морских дронов. Теперь мы хотим передать их украинцам, чтобы каждый почувствовал свою причастность к помощи Украине и нашим защитникам", – комментирует Владимир Носов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По условиям, участники конкурса должны распространить историю с изображением Cats Division, обозначить страницы биржи, Владимира Носова и организаторов благотворительного аукциона: UA Cats Division, платформы United 24 и одного из ведущих медиа о крипте Incrypted.
Меньше чем за сутки было опубликовано более 250 сториз и определены победители конкурса.
Криптобиржа WhiteBIT родом из Харькова и системно поддерживает Украину во время полномасштабной войны с РФ. В частности, компания переводит средства на гуманитарную помощь харьковчанам, а также активно участвует в благотворительных инициативах. С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT выделила почти $11 млн собственных средств в помощь украинцам и Вооруженным силам Украины.
Напомним, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. Недавно биржа в партнерстве с Минцифры и другими игроками индустрии запустили безвозмездный курс по криптограмотности, что позволит украинцам овладеть блокчейном.