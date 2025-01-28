Активы пророссийского олигарха более чем на 3 млрд грн передадут государству

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) в рамках запроса правоохранительного органа, провело мероприятия по выявлению и розыску активов бывшего народного депутата Украины — пророссийского олигарха — более чем на 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, бывший народный депутат причастен к пособничеству стране-агрессору и сейчас скрывается за границей, но продолжает оказывать информационное влияние, направленное на подрыв суверенитета Украины.

Как сообщила Дума, в результате обработки обращения органа досудебного расследования АРМА выявило:

более 3 млрд. грн. и около 2 млн. долларов США;

более 300 объектов недвижимости;

около тысячи единиц транспортных средств, включая сельскохозяйственную технику;

технологическое оборудование.

Как уточнила Дума, эти активы принадлежат фигуранту уголовного производства и связанным с ним предприятиям.

В АРМА подчеркнули, что передача этих активов в управление позволит их эффективно использовать во благо государства.

"Собранная информация передана в орган досудебного расследования для дальнейшего наложения ареста. После этого активы могут быть переданы в управление АРМА, что будет способствовать их эффективному использованию в интересах государства", — подытожила Дума.

В АРМА не называют фамилии владельца арестованных активов, указывая лишь на то, что это лицо является бывшим народным депутатом и скрывающимся за рубежом пророссийским олигархом. Из этого можно заключить, что, возможно, речь идет о Вадиме Новинском. Еще весной 2023 года по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн и 10,5 млрд грн.

Ранее АРМА совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта" Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.