Активи проросійського олігарха на понад 3 млрд грн передадуть державі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у рамках запиту правоохоронного органу, провело заходи з виявлення та розшуку активів колишнього народного депутата України - проросійського олігарха - на понад 3 мільярди гривень.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, колишній народний депутат причетний до пособництва країні-агресору і наразі переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на підрив суверенітету України.

Як повідомила Дума, у результаті опрацювання звернення органу досудового розслідування АРМА виявило:

понад 3 млрд грн та близько 2 млн доларів США;

понад 300 об’єктів нерухомості;

близько тисячі одиниць транспортних засобів, у тому числі сільськогосподарську техніку;

технологічне устаткування.

Як уточнила Дума, ці активи належать фігуранту кримінального провадження та пов’язаним із ним підприємствам.

В АРМА наголосили, що передача цих активів в управління дозволить їх ефективно використовувати на благо держави.

"Зібрану інформацію передано до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту. Після цього активи можуть бути передані в управління АРМА, що сприятиме їх ефективному використанню в інтересах держави", - підсумувала Дума.

В АРМА не називають прізвища власника арештованих активів, вказуючи лише на те, що ця особа є колишнім народним депутатом та проросійським олігархом, який переховується за кордоном. З цього можна зробити висновок, що, можливо, мова йде про Вадима Новинського. Ще навесні 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн та 10,5 млрд грн.

Раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.