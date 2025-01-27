Мін’юст подав позов про конфіскацію активів російського нафтового гіганта "Татнафти"

27 січня 2025 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із позовом про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів одного з найбільших нафтових конгломератів РФ — ПАТ "Татнафта".

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Позов подано на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

До розгляду справи залучено понад 20 осіб та компаній, пов’язаних із діяльністю "Татнафти". Серед них — топ-менеджмент компанії, включаючи президента Татарстану Рустама Мінніханова.

Згідно з повідомленням, "Татнафта" є одним із найбільших промислових конгломератів Росії у сфері нафтопереробки. Її ключовий актив — нафтопереробний комплекс "Танеко", розташований у Татарстані, який забезпечує паливом російський військово-промисловий комплекс.

Крім того, компанія є важливим джерелом податкових надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії РФ проти України.

"Ми продовжуємо системно працювати, аби позбавити спонсорів російської агресії будь-яких активів в Україні", — зазначили у відомстві.

"Татнафта": арешт заправок

Наприкінці травня 2022 року стало відомо, що в Україні арештували 115 об’єктів нерухомого майна, зокрема АЗС, нафтобази, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів російської "Татнафти". Відповідне рішення ухвалили в рамках справи за статтею про фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Тоді в Державному бюро розслідувань зазначали, що вартість лише корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн, а після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень.

Пізніше активи передали в управління Нацагентсву з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Кілька тижнів тому АРМА повідомило, що понад 100 об’єктів російської "Татнафти" планується передати в управління "Укрнафті". В агентстві вказували, що така можливість передбачена статтею 21-1 закону про АРМА (стосується виняткових випадків, коли існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до надзвичайних ситуацій).

Зауважимо, що нещодавно агентство обрало "Укрнафту" новим управителем і для арештованих заправок Glusco. Цю мережу повʼязували з екснардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.