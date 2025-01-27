- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мін’юст подав позов про конфіскацію активів російського нафтового гіганта "Татнафти"
27 січня 2025 року Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із позовом про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів одного з найбільших нафтових конгломератів РФ — ПАТ "Татнафта".
Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.
Позов подано на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".
До розгляду справи залучено понад 20 осіб та компаній, пов’язаних із діяльністю "Татнафти". Серед них — топ-менеджмент компанії, включаючи президента Татарстану Рустама Мінніханова.
Згідно з повідомленням, "Татнафта" є одним із найбільших промислових конгломератів Росії у сфері нафтопереробки. Її ключовий актив — нафтопереробний комплекс "Танеко", розташований у Татарстані, який забезпечує паливом російський військово-промисловий комплекс.
Крім того, компанія є важливим джерелом податкових надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії РФ проти України.
"Ми продовжуємо системно працювати, аби позбавити спонсорів російської агресії будь-яких активів в Україні", — зазначили у відомстві.
"Татнафта": арешт заправок
Наприкінці травня 2022 року стало відомо, що в Україні арештували 115 об’єктів нерухомого майна, зокрема АЗС, нафтобази, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів російської "Татнафти". Відповідне рішення ухвалили в рамках справи за статтею про фінансування дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.
Тоді в Державному бюро розслідувань зазначали, що вартість лише корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн, а після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд гривень.
Пізніше активи передали в управління Нацагентсву з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Кілька тижнів тому АРМА повідомило, що понад 100 об’єктів російської "Татнафти" планується передати в управління "Укрнафті". В агентстві вказували, що така можливість передбачена статтею 21-1 закону про АРМА (стосується виняткових випадків, коли існує ризик збою та/або переривання функціонування таких активів, що може призвести до надзвичайних ситуацій).
Зауважимо, що нещодавно агентство обрало "Укрнафту" новим управителем і для арештованих заправок Glusco. Цю мережу повʼязували з екснардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.