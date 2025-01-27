Минюст подал иск о конфискации активов российского нефтяного гиганта "Татнефти"

27 января 2025 года Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов одного из крупнейших нефтяных конгломератов РФ — ПАО "Татнефть".

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Иск подан из пункта 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

К рассмотрению дела привлечены более 20 человек и компаний, связанных с деятельностью "Татнефти". Среди них – топ-менеджмент компании, включая президента Татарстана Рустама Минниханова.

Согласно сообщению, "Татнефть" является одним из самых крупных промышленных конгломератов России в сфере нефтепереработки. Ее ключевой актив — нефтеперерабатывающий комплекс Танеко, расположенный в Татарстане, который обеспечивает топливом российский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, компания является важным источником налоговых поступлений, направляемых на финансирование вооруженной агрессии против Украины.

"Мы продолжаем системно работать, чтобы лишить спонсоров российской агрессии любых активов в Украине", — отметили в ведомстве.

"Татнефть": арест заправок

В конце мая 2022 года стало известно, что в Украине арестовали 115 объектов недвижимого имущества, в том числе АЗС, нефтебазы, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей российской "Татнефти". Соответствующее решение было принято в рамках дела по статье о финансировании действий с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Тогда в Государственном бюро расследований отмечали, что стоимость только корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн. грн., а после оценки недвижимого имущества сумма может вырасти до 2 млрд. гривен.

Позже активы передали в управление Нацагентсву по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Несколько недель назад АРМА сообщило, что более 100 объектов российской "Татнефти" планируется передать в управление "Укрнефти". В агентстве указывалось, что такая возможность предусмотрена статьей 21-1 закона об АРМА (касается исключительных случаев, когда существует риск сбоя и/или прерывание функционирования таких активов, что может привести к чрезвычайным ситуациям).

Отметим, что недавно агентство выбрало "Укрнафту" новым управляющим и для арестованных заправок Glusco. Эту сеть связывали с экснардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.