БЭБ арестовало семь самолетов стоимостью $40 млн из-за уклонения авиакомпании от уплаты налогов

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) арестовали 7 самолетов.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что арестованы 3 самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов.

В БЭБ сообщают, что ранее правоохранители разоблачили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована к двум известным украинским олигархам.

В агентстве "Интерфакс-Украина" считают, что указанному описанию может соответствовать авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая приостановила полеты после начала войны. Перед самым ее началом она предоставляла государству список для поддержки в страховании 12 бортов: четыре Embraer ERJ 190-100, шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-900ER. Также, по данным агентства, речь идет о самолетах, которые сейчас находятся в Украине.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Связь МАУ с Коломойским

Авиакомпания МАУ была создана в 1992 году как совместное предприятие между Украиной и западными инвесторами с целью совершения полетов из Киева в страны Европы на иностранных самолетах.

Среди новых владельцев компании был Арон Майберг, бывший совладелец обанкротившейся авиакомпании "АэроСвит". По отчетам СМИ среди акционеров МАУ после ее приватизации также находились бывший министр инфраструктуры Борис Колесников и Михаил Табачник, брат экс-министра образования Дмитрия Табачника.

В 2015 году Игорь Коломойский, ранее владевший "АэроСвитом" вместе с Майбергом, публично признался в том, что приобрел принадлежащую Колесникову долю в МАУ.

19 сентября 2022 года генеральным директором был назначен бывший заместитель генерального директора аэропорта Борисполь Кирилл Звонарев, вместо Евгения Дыхне, которого пытались сместить еще в 2021 году. Тогда Дыхне подал иск в суд и таким образом заблокировал возможность своего увольнения.

У авиакомпании возникла юридическая коллизия, когда один руководитель еще не начал работать, а другой еще не покинул свой пост. Поэтому МАУ в сентябре 2022 года прекратила полеты, хотя в первые полгода войны самолеты авиакомпании, которые удалось эвакуировать, еще выполняли рейсы.