Хозяйственный суд признал банкротом украинскую авиакомпанию Bravo Airways

Хозяйственный суд Киева 15 мая признал банкротом основанную в 2012 году чартерную авиакомпанию Bravo Airways и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщается на сайте Верховного суда, сообщает Liga.net.

Отмечается, что дело о банкротстве ООО "Авиакомпания Браво" было возбуждено еще в феврале 2023 года по заявлению Государственной авиационной службы, которому компания задолжала более 4,6 млн грн.

Следует отметить, что в Едином реестре решение о признании банкротом еще не опубликовано, номер дела - №910/17982/21.

Что известно о Bravo Airways

До полномасштабной войны у Bravo Airways было три самолета: Boeing 737-500, Boeing 737-300, McDonnell Douglas 83. Компания базировалась в аэропорту Жуляны.

Напомним, что в 2018 году прибывший из Анталии самолет авиакомпании Bravo Airways выкатился за ЗПС в киевском аэропорту имени Сикорского ("Жуляны").

Владелец Bravo Airways – Любовь Орловская. До 2016 года она также являлась основательницей авиакомпании "Украинские крылья".

Также напомним, что треть украинских авиакомпаний за период с 2004 по 2023 годы либо прекратила свою деятельность, либо обанкротилась, либо находится в состоянии прекращения.

Добавим, что права на логотип авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на площадке госпредприятия "СЕТАМ" приобрел директор Орловской ветроэлектростанции (ВЭС) Иван Лях.

Фото: ua.depositphotos.com