Господарський суд визнав банкрутом українську авіакомпанію Bravo Airways

Господарський суд Києва 15 травня визнав банкрутом засновану у 2012 році чартерну авіакомпанію Bravo Airways та відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляється на сайті Верховного суду, передає Liga.net.

Зазначається, що справу про банкрутство ТОВ "Авіакомпанія Браво" порушили ще у лютому 2023 році за заявою Державної авіаційної служби, якій компанія заборгувала понад 4,6 млн грн.

Варто зазначити, що в Єдиному реєстрі рішення про визнання банкрутом ще не опубліковано, номер справи - № 910/17982/21.

Що відомо про Bravo Airways

До повномасштабної війни у Bravo Airways було три літаки: Boeing 737-500, Boeing 737-300, McDonnell Douglas 83. Компанія базувалася в аеропорту Жуляни.

Нагадаємо, що у 2018 році літак авіакомпанії Bravo Airways, що прибув з Анталії, викотився за ЗПС у київському аеропорту імені Сікорського ("Жуляни").

Власниця Bravo Airways – Любов Орловська. До 2016 року вона також була засновницею авіакомпанії "Українські крила".

Також нагадаємо, що третина українських авіакомпаній за період з 2004 по 2023 роки або припинила свою діяльність, або збанкрутувала, або знаходиться в стані припинення.

Додамо, що права на логотип авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на майданчику держпідприємства "СЕТАМ" придбав директор Орловської вітроелектростанції (ВЕС) Іван Лях.

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