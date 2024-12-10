БЕБ заарештувало сім літаків вартістю $40 млн через ухилення авіакомпанії від сплати податків

В рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заарештували 7 літаків.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що наразі арештовано 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.

В БЕБ повідомляють, що раніше правоохоронці викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів.

В агентстві "Інтерфакс-Україна" вважають, що зазначеному опису може відповідати авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка призупинила польоти після початку війни. Перед самим її початком вона подавала державі список для підтримки в страхуванні 12 бортів: чотири Embraer ERJ 190-100, шість Boeing 737-800 і два Boeing 737-900ER. Також за даними агентства, йдеться про літаки, які нині перебувають в Україні.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Зв'язок МАУ з Коломойським

Авіакомпанія МАУ була створена в 1992 році як спільне підприємство між Україною та західними інвесторами з метою здійснення польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава реалізувала свою частку в МАУ, яка складала 61,58%, в приватні руки.

Серед нових власників компанії був Арон Майберг, колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт". За звітами ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також знаходились колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і Михайло Табачник, брат ексміністра освіти Дмитра Табачника.

У 2015 році Ігор Коломойський, який раніше володів "АероСвітом" разом з Майбергом, публічно зізнався в тому, що придбав частку в МАУ, яка належала Колеснікову.

19 вересня 2022 року генеральним директором був призначений колишній заступник генерального директора аеропорту Бориспіль Кирило Звонарьов, замість Євгена Дихне, якого намагались змістити ще у 2021 році. Причиною цього називають конфлікт основних акціонерів МАУ - Арона Майберга та Ігоря Коломойського. Тоді Дихне подав позов до суду і таким чином заблокував можливість свого звільнення.

В авіакомпанії виникла юридична колізія, коли один керівник ще не почав працювати, а інший ще не залишив своєї посади. Через це МАУ у вересні 2022 року припинила польоти, хоча в перші півроку війни літаки авіакомпанії, котрі вдалося евакуювати, ще виконували рейси.