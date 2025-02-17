БпЛА, IT, транспорт и пехота: самые популярные вакансии среди украинцев в "Резерв+"

Украинцы, которые стремятся служить в Вооруженных Силах Украины и ищут работу через приложение "Резерв+", чаще всего выбирают военные специальности в таких областях, как штаб, БПЛА, IT, транспорт и пехота.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

О рекрутинге в приложении "Резерв+"

Рекрутинговый сервис был запущен в приложении "Резерв+" в октябре прошлого года. Он позволяет украинцам выбрать для себя наиболее подходящую вакансию в армии среди тысяч вариантов. Благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства Lobby X, сервис предлагает один из крупнейших списков открытых должностей в Силах обороны — более 6 тыс. В настоящее время уже зафиксировано более 50 тысяч. отзывов на вакансии.

Рекрутинг в "Резерв+" поможет пользователям найти вакансии, которые лучше всего соответствуют их запросам, опыту и предпочтениям. При поиске вакансий пользователям необходимо пройти краткий тест, где, в частности, следует указать, есть ли завершено обучение в одной из военных сфер, а также указать, в каком направлении они имеют наибольший опыт или знания.

Вакансии содержат подробное описание, которое включает информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Процесс выбора вакансий упрощен благодаря фильтру, который помогает находить наиболее подходящие предложения по выбранным критериям. Легко понять интерфейс позволяет быстро сортировать вакансии: нужно просто нажать "плюс", чтобы сохранить вакансию для дальнейшего просмотра, или "минус", чтобы отклонить ее.

О "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное для поиска вакансий в Вооруженных Силах Украины. Он позволяет украинцам выбирать оптимальные военные должности в соответствии с их навыками, опытом и предпочтениями. Пользователи могут просматривать тысячи открытых вакансий, проходить тесты по определению подходящих специальностей и получать доступ к информации о различных военных подразделениях. Приложение также позволяет обновлять персональные данные и узнавать статус в реестре военнообязанных, призывников и резервистов.

Напомним, цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВЛК через платформу "Резерв+".

Добавим, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.