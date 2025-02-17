БпЛА, IT, транспорт і піхота: які найпопулярніші вакансії серед українців у "Резерв+"

Українці, які прагнуть служити в Збройних Силах України та шукають роботу через додаток "Резерв+", найчастіше обирають військові спеціальності в таких сферах, як штаб, БпЛА, IT, транспорт і піхота.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Про рекрутинг в застосунку "Резерв+"

Рекрутинговий сервіс було запущено в додатку "Резерв+" в жовтні минулого року. Він дозволяє українцям обрати для себе найбільш підходящу вакансію в армії серед тисяч варіантів. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X, сервіс пропонує один з найбільших списків відкритих посад у Силах оборони — більше ніж 6 тис. Наразі вже зафіксовано понад 50 тис. відгуків на вакансії.

Зазначається, що рекрутинг у "Резерв+" допоможе користувачам знайти вакансії, які найкраще відповідають їхнім запитам, досвіду та вподобанням. Під час пошуку вакансій користувачам потрібно пройти короткий тест, де, зокрема, слід вказати, чи є завершене навчання в одній із військових сфер, а також вказати, в якому напрямку вони мають найбільший досвід чи знання.

Вакансії містять детальний опис, який включає інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки в ЗМІ.

Процес вибору вакансій спрощено завдяки фільтру, який допомагає знаходити найбільш підходящі пропозиції за обраними критеріями. Інтерфейс, що легко зрозуміти, дає змогу швидко сортувати вакансії: потрібно просто натиснути "плюс", щоб зберегти вакансію для подальшого перегляду, або "мінус", щоб відхилити її.

Про "Резерв+"

"Резерв+ " - це мобільний застосунок, розроблений для пошуку вакансій у Збройних Силах України. Він дозволяє українцям обирати оптимальні військові посади відповідно до їхніх навичок, досвіду та вподобань. Користувачі можуть переглядати тисячі відкритих вакансій, проходити тести для визначення підходящих спеціальностей і отримувати доступ до інформації про різні військові підрозділи. Застосунок також дозволяє оновлювати персональні дані і дізнаватися статус у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Нагадаємо, цифрова трансформація сервісів для військовозобовʼязаних набирає нових обертів. Починаючи з 31 січня, українці матимуть можливість створювати направлення на ВЛК через платформу "Резерв+".

Додамо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.