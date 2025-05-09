Британия ввела санкции против сотни нефтяных танкеров "теневого флота" России

Великобритания 9 мая объявила о крупнейшем в истории пакете санкций против теневого флота, перевозящего российскую нефть.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, это самый большой пакет санкции против России.

"Нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности. Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций на сегодняшний день. Я всегда буду делать все возможное для защиты трудолюбивых людей. Безопасность дома. Сила за рубежом", — написал Стармер.

Как сообщил официальный сайт правительства Великобритании, Лондон ввел санкции против 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью "теневого флота РФ". Именно эти суда перевезли грузов на сумму более 24 млрд долларов с начала 2024 года.

"Сегодня российский теневой флот испытывает крупнейший пакет санкций в истории, что усилит давление на Путина и защитит критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы", — говорится в заявлении.

Отмечается, что теневой флот, связанный с близкими к Путину лицами, не только финансирует войну в Украине, но и создает риски для европейской инфраструктуры из-за аварийного состояния судов.

Правительство Великобритании также планирует привлечь к ответственности лиц и структуры, стоящие за организацией перевозок "теневым флотом",

"Тем, кто помогает финансировать военную машину Путина, негде укрыться", — подчеркнули в правительстве страны.

24 февраля 2025 года Великобритания объявила о введении более 100 новых санкций, направленных на российскую военную машину, ее финансирование и ключевых лиц, поддерживающих войну против Украины.

Теневый флот РФ

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский "теневой флот состоит из до 1000 устаревших судов (общий дедвейт которых превышает 100 млн тонн), занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов.

Европейская комиссия подготовила 17-й пакет санкций против РФ. Предлагается существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его кораблей.