Британія запровадила санкції проти сотні нафтових танкерів "тіньового флоту" Росії

Велика Британія 9 травня оголосила про найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту, що перевозить російську нафту.

Про це повідомив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За його словами, це найбільший пакет санкції проти Росії.

"Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все можливе для захисту працьовитих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном", — написав Стармер.

Як повідомив офіційний сайт уряду Великої Британії, Лондон запровадив санкції проти проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту РФ". Саме ці судна перевезли вантажів на суму понад $24 млрд з початку 2024 року.

"Сьогодні російський тіньовий флот зазнає найбільшого пакета санкцій в історії, що посилить тиск на Путіна та захистить критично важливу національну інфраструктуру Великої Британії та Європи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що тіньовий флот, пов’язаний із близькими до Путіна особами, не лише фінансує війну в Україні, але й створює ризики для європейської інфраструктури через аварійний стан суден.

Уряд Великої Британії також планує притягнути до відповідальності осіб і структури, які стоять за організацією перевезень "тіньовим флотом",

"Тим, хто допомагає фінансувати військову машину Путіна, ніде сховатися", - наголосили в уряді країни.

24 лютого 2025 року Велика Британія оголосила про введення понад 100 нових санкцій, спрямованих на російську військову машину, її фінансування та ключових осіб, які підтримують війну проти України.

Тіньовий флот РФ

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі російський "тіньовий флот складається з до 1000 застарілих суден (загальний дедвейт яких перевищує 100 млн тонн), що займаються експортом нафти та нафтопродуктів.

Наразі Європейська комісія підготувала 17-й пакет санкцій проти РФ. Пропонується суттєво посилити тиск на російський "тіньовий нафтовий флот", запровадивши санкції проти вдвічі більшої кількості його кораблів.