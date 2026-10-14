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Будет ли Киев с теплом и водой во время отключений: какие резервы подготовил город

отопление
Как Киев готовится к сложной зиме / Depositphotos

Киев наращивает резервные мощности для обеспечения электроэнергией, теплом и водой при чрезвычайных ситуациях. В столице подготовили около 700 генераторов для объектов тепло- и водоснабжения, 70 мобильных котельных и более 1300 пунктов несокрушимости. Также город развивает автономное питание больниц, учебных заведений и жилых домов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Какие резервные мощности подготовил Киев

С начала полномасштабной войны Киев усиливает энергетическую устойчивость для обеспечения работы критической инфраструктуры, больниц, социальных учреждений и жилых домов.

Основные резервы столицы:

  • Тепло- и водоснабжение: около 700 генераторов и 70 мобильных котельных. Уже построены три дизельные электростанции мощностью 16 МВт. До конца года планируется завершить строительство дополнительных мощностей резервного питания на 40 МВт и резервного теплоснабжения мощностью 1600 МВт.
  • Жилищный фонд: закуплено более 6 тысяч единиц оборудования – генераторов, инверторов и батарей.
  • Пункты несокрушимости: в столице будут работать около 1300 пунктов, где можно согреться и зарядить гаджеты.
  • Водоснабжение: 155 бюветных комплексов имеют возможность подключения к генераторам.
  • Учебные заведения: все имеют генераторы, а в 285 заведениях мощность резервного питания соответствует расчетной нагрузке.
  • Социальные учреждения: оснащены 134 генераторами, альтернативными источниками энергии и резервными системами питания. Также созданы запасы горючего, воды, медикаментов и продуктов. В десяти заведениях стационарного ухода круглосуточно проживают около 2,5 тысяч человек.
  • Больницы: 480 генераторов. В 15 медучреждениях есть собственные скважины, еще в шести продолжаются работы по их обустройству. Одиннадцать больниц уже снабжены автономным отоплением, а до конца года его планируют организовать по 21 адресу.
  • Аптеки: 38 коммунальных аптек "Фармация" продолжают работать при отключениях электроэнергии. Шесть аптечных пунктов на базе больниц имеют резервное питание и готовы обслуживать посетителей круглосуточно.

Заметим, в столице из-за перебоев с электроснабжением водопроводных объектов постоянно снижается давление в сети, из-за чего киевляне часами сидят без воды.

Киевводоканал делает все возможное для бесперебойной работы системы водоснабжения во время отключений электроэнергии.

Автор:
Ольга Опенько

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